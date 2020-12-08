62-летняя поп-звезда Мадонна впервые набила татуировку
Одна из самых известных мировых знаменитостей, легендарная исполнительница Мадонна шокировала подписчиков очередной выходкой. 62-летняя звезда впервые в жизни решила набить татуировку.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку фотографий, на которых запечатлен процесс нанесения на ее запястье изображения в тату-салоне. Мадонна решила набить аббревиатуру “L R D M S E“, что означает сочетание первых букв имен ее шестерых детей - Лурдес, Рокко, Дэвида, Чифундо, Стеллы и Эстер.
“Впервые сделала тату✍️“, - лаконично подписала кадры Мадонна.
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