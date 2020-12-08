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62-летняя поп-звезда Мадонна впервые набила татуировку

Комментариев: 2
Легендарная певица Мадонна посвятила первое тату четырем дочерям и двум сыновьям.
62-летняя поп-звезда Мадонна впервые набила татуировку
62-летняя поп-звезда Мадонна впервые набила татуировку
instagram.com/madonna

Одна из самых известных мировых знаменитостей, легендарная исполнительница Мадонна шокировала подписчиков очередной выходкой. 62-летняя звезда впервые в жизни решила набить татуировку.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку фотографий, на которых запечатлен процесс нанесения на ее запястье изображения в тату-салоне. Мадонна решила набить аббревиатуру “L R D M S E“, что означает сочетание первых букв имен ее шестерых детей - Лурдес, Рокко, Дэвида, Чифундо, Стеллы и Эстер.

“Впервые сделала тату✍️“, - лаконично подписала кадры Мадонна.

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Теги: Мадонна, тату
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.12.2020, 16:31
Оценка:  0
гость
Чую, чую - скоро сдохнет!
Мипириможчи    08.12.2020, 16:19
Оценка:  0
Мипириможчи
Эта бабушка уже более 20 лет о собственные цыцьки спотыкается.А всё туда-же...
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