62-летняя поп-звезда Мадонна впервые набила татуировку

Легендарная певица Мадонна посвятила первое тату четырем дочерям и двум сыновьям.

Одна из самых известных мировых знаменитостей, легендарная исполнительница Мадонна шокировала подписчиков очередной выходкой. 62-летняя звезда впервые в жизни решила набить татуировку.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку фотографий, на которых запечатлен процесс нанесения на ее запястье изображения в тату-салоне. Мадонна решила набить аббревиатуру “L R D M S E“, что означает сочетание первых букв имен ее шестерых детей - Лурдес, Рокко, Дэвида, Чифундо, Стеллы и Эстер.

“Впервые сделала тату✍️“, - лаконично подписала кадры Мадонна.

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