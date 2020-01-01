Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Звездная мама Джиджи Хадид показала, как оформила детскую комнату.
Американская модель палестинского происхождения и с недавних пор звездная мама Джиджи Хадид показала, в каких условиях шикарных растет ее 2-месячная дочь от экс-участника группы “One Direction“ Зейна Малика.
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На своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость продемонстрировала, как роскошно оформила детскую комнату. В разделе Сторис Джиджи запостила несколько снимков, где можно увидеть манеж, кресло-качалку, несколько полок для книг, множество подушек и игрушек.
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