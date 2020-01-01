Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери

Комментариев: 0
Звездная мама Джиджи Хадид показала, как оформила детскую комнату.
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
instagram.com/gigihadid

Американская модель палестинского происхождения и с недавних пор звездная мама Джиджи Хадид показала, в каких условиях шикарных растет ее 2-месячная дочь от экс-участника группы “One Direction“ Зейна Малика.

Читай также: “Не стыдно быть такой горячей?“: Вера Брежнева устроила соблазнительные танцы на стуле

На своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость продемонстрировала, как роскошно оформила детскую комнату. В разделе Сторис Джиджи запостила несколько снимков, где можно увидеть манеж, кресло-качалку, несколько полок для книг, множество подушек и игрушек.

Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Скриншот
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Скриншот
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Скриншот
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери
Скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джиджи Хадид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь