Звездная мама Джиджи Хадид показала, как оформила детскую комнату.

Американская модель палестинского происхождения и с недавних пор звездная мама Джиджи Хадид показала, в каких условиях шикарных растет ее 2-месячная дочь от экс-участника группы “One Direction“ Зейна Малика.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость продемонстрировала, как роскошно оформила детскую комнату. В разделе Сторис Джиджи запостила несколько снимков, где можно увидеть манеж, кресло-качалку, несколько полок для книг, множество подушек и игрушек.

Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери Скриншот

Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери Скриншот

Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери Скриншот

Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери Скриншот

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