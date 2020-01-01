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Дочь Риз Уизерспун поразила невероятным сходство со звездной мамой

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Актрису Риз Уизерспун и ее 21-летнюю дочь Аву очень сложно различить на новом фото.
Дочь Риз Уизерспун поразила невероятным сходство со звездной мамой
Дочь Риз Уизерспун поразила невероятным сходство со звездной мамой
instagram.com/reesewitherspoon

Знаменитая американская актриса и продюсер, звезда фильма “Блондинка в законе“ и сериалов “Большая маленькая ложь“ и “Утреннее шоу“ Риз Уизерспун поделилась с поклонниками новой фотографией с дочерью.

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На странице Риз в Инстаграм появился кадр, где она и 21-летняя Ава запечатлены на фоне своего дома, украшенного рождественскими декорациями. В руках родственницы держали чашки с чаем. Актриса позировала перед камерой в красном свитере и черных штанах, а Ава предстала в светло-коричневых брюках и белом свитере.

Дочь Риз Уизерспун поразила невероятным сходство со звездной мамой
Дочь Риз Уизерспун поразила невероятным сходство со звездной мамой
instagram.com/reesewitherspoon

Отметим, что на фотографии сложно не заметить невероятное сходство Риз и ее дочери. Ава выглядит точной копией звездной мамы. Многие подписчики написали, что они похожи на близнецов.

  • Я вижу раздвоение!
  • Дуэт мамы и дочери😍✨👑👑
  • Вы похожи на близнецов!!!!
  • Клоны!
  • Ctrl C + Ctrl V,
  • Это невероятно, что она выглядит в точности как ты, но в то же время похожа на папу!

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Теги: Риз Уизерспун
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Источник: ivonа bigmir)net

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