Дочь Риз Уизерспун поразила невероятным сходство со звездной мамой
Знаменитая американская актриса и продюсер, звезда фильма “Блондинка в законе“ и сериалов “Большая маленькая ложь“ и “Утреннее шоу“ Риз Уизерспун поделилась с поклонниками новой фотографией с дочерью.
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На странице Риз в Инстаграм появился кадр, где она и 21-летняя Ава запечатлены на фоне своего дома, украшенного рождественскими декорациями. В руках родственницы держали чашки с чаем. Актриса позировала перед камерой в красном свитере и черных штанах, а Ава предстала в светло-коричневых брюках и белом свитере.
Отметим, что на фотографии сложно не заметить невероятное сходство Риз и ее дочери. Ава выглядит точной копией звездной мамы. Многие подписчики написали, что они похожи на близнецов.
- Я вижу раздвоение!
- Дуэт мамы и дочери😍✨👑👑
- Вы похожи на близнецов!!!!
- Клоны!
- Ctrl C + Ctrl V,
- Это невероятно, что она выглядит в точности как ты, но в то же время похожа на папу!
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