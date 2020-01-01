Надя Дорофеева хотела перенести запуск сольного проекта

Надя Дорофеева рассказала, почему хотела перенести запуск сольного проекта DOROFEEVA на 2021 год.

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Оказывается, DOROFEEVA сомневалась, стоит ли запускать сольный проект в 2020 году. По словам героини «Зіркового шляху», ей было страшно как никогда, но решение оказалось верным. Ведь трек «gorit» побил рекорды в чартах и держится на первой позиции уже вторую неделю.

«Это невероятный подарок для меня – я к этому долго готовилась, но даже представить не могла, как это будет. Я стала первым украинским артистом в 2020 году, который занял первое место в главном чарте Apple Music, вошел в топ-200 мирового Shazam и набрал 200 тысяч прослушиваний на Spotify за пару недель. Когда я об этом узнала, не поверила своим ушам. И я благодарю всех за внимание к песне «gorit». То количество сторис, тиктоков, упоминаний, которые я ежедневно получаю, невероятно приятно и ценно! Такой старт с такой поддержкой – большое счастье!» – подтвердила DOROFEEVA в интервью для канала «Украина».

Певица Надя Дорофеева Пресс-служба

«Это была масштабная онлайн-вечеринка одновременно во всех моих соцсетях: на YouTube, в Instagram, TikTok и FB. Собрались мои друзья, муж, продюсеры Ира и Потап, звонили в прямом эфире коллеги. Я не знала, что придет Вера Брежнева и заглянет мой сосед MONATIK. Это был настоящий сюрприз! Чувствовала, как будто у меня день рождения. Получается, так и есть – день рождения нового артиста», – поделилась певица в интервью для канала «Украина».

И хотя презентация трека прошла онлайн, друзья организовали встречу, о которой Надя Дорофеева даже не догадывалась. MONATIK, Потап, Ирина Горовая и Вера Брежнева нагрянули к ней в гости!

Певица Надя Дорофеева Пресс-служба

«Дима всегда дарит подарки. На этот раз он пришел с денежным деревом и говорит: к тебе должно все приходить, притягиваться. А еще подарил мне классную зажигалку, потому что вся промо-кампания была связана с огнем...» – рассказала DOROFEEVA.

Кроме того, некоторые гости даже пришли с символичными подарками.

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Именно с этим хитом, который продолжает бить рекорды, DOROFEEVA выступит на грандиозном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна». Насладиться хитами 2020-го года зрители смогут 31 декабря в 20:00 в эфире канала «Украина». Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO» и многие другие.

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