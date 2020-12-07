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Горячий кадр: Сестра Ким Кардашьян Хлое снялась топлес

Комментариев: 1
Телезвезда Хлое Кардашьян эротично позировала в сапогах и стрингах.
Горячий кадр: Сестра Ким Кардашьян Хлое снялась топлес
Горячий кадр: Сестра Ким Кардашьян Хлое снялась топлес
instagram.com/khloekardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ и предпринимательница Хлое Кардашьян разделась в откровенной фотосессии для рекламы собственного бренда GOOD AMERICAN.

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На странице бренда в Instagram появился снимок, где 36-летняя сестра Ким Кардашьян позировала топлес. Обнаженную грудь она прикрыла левой рукой. В другой руке девушка держала свою длинную косу. 

Из одежды на Хлое были лишь черные стринги и длинные сапоги на шпильке. Свой “голый“ образ Хлое дополнила браслетами и круглыми серьгами. Публикация уже собрала около 44 тысяч лайков.

Хлое Кардашьян снялась топлес
Хлое Кардашьян снялась топлес
instagram.com/goodamerican

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Теги: Хлое Кардашьян
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.12.2020, 16:54
Оценка:  +1
гость
Тьфу, мелочь!!! Да оба сапога легко поместятся у Ким промеж сжатых булок, там охуенная срака!
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