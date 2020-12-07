Горячий кадр: Сестра Ким Кардашьян Хлое снялась топлес

Телезвезда Хлое Кардашьян эротично позировала в сапогах и стрингах.

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ и предпринимательница Хлое Кардашьян разделась в откровенной фотосессии для рекламы собственного бренда GOOD AMERICAN.

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На странице бренда в Instagram появился снимок, где 36-летняя сестра Ким Кардашьян позировала топлес. Обнаженную грудь она прикрыла левой рукой. В другой руке девушка держала свою длинную косу.

Из одежды на Хлое были лишь черные стринги и длинные сапоги на шпильке. Свой “голый“ образ Хлое дополнила браслетами и круглыми серьгами. Публикация уже собрала около 44 тысяч лайков.

Хлое Кардашьян снялась топлес instagram.com/goodamerican

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