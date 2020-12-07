Снежане Бабкине удалось вернуть Инстаграм-страницу спустя два месяца после взлома

Снежана Бабкина сообщила, что по факту кражи ее аккаунта в Инстаграм заведено уголовное дело.

13 октября украинский музыкант Сергей Бабкин на своей странице в Инстаграм опубликовал видеообращение своей супруги. В ролике Снежана Бабкина сообщила пользователям Сети о том, что ее страницу в Инстаграм взломали. Злоумышленник сразу же сменил имя аккаунта и удалил публикации. И только спустя почти два месяца Снежане все же удалось вернуть доступ к ранее украденному профилю.

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35-летняя звезда рассказала, что произошло с ней за это время. По словам Бабкиной, более 15 хакеров со всего мира пытались ей помочь. Также в поддержку Инстаграм было отправлено более 1000 писем с документами, подтверждающие ее личность, и выписками из налоговой. Но ни одного ответа она так и не получила. Снежана добавила, что по факту кражи ее аккаунта в Инстаграм заведено уголовное дело.

Кроме того, Бабкина рассказала, что злоумышленник выставил на продажу ее профиль и каждый день менял цену. 10 поклонников Снежаны решили выкупить страницу кумира, однако в итоге ни аккаунт, ни деньги они не вернули.

“Не могу передать словами, что я ощущала все эти 2 месяца😖 Многие не поняли мои слёзы в тот день... Представьте, что у вас было любимое дело, бизнес (вложения сил, времени и денег), команда, план и т.д. И в один момент этого не стало... Я очень рада, что эта 2- месячная борьба закончилась🙏🏻 Я приобрела новый, бесценный опыт“, - написала Бабкина и пообещала рассказать подробнее в следующих постах.

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