Оля Полякова предстала в образе черного фантастического цветка

Детектив грандиозного шоу «МАСКА», премьера которого состоится на телеканале «Украина», Оля Полякова показала стильный black and white лук.

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Наряды поп-королевы всегда вызывают восторг у поклонников ее творчества. На этот раз специально для оригинального шоу-детектива «МАСКА» Оля Полякова выбрала экстравагантное и соблазнительное черно-белое платье, полностью покрытое объемными воланами. Талию суперзвезды подчеркивает черный лакированный ремень, а массивные золотые аксессуары – колье и браслет из цепочек – добавляют ее образу дерзости.

Волосы Оли собраны в объемный хвост, спереди выпущено несколько прядей. Завершает образ нежный макияж.

Певица Оля Полякова Пресс-служба

На своей странице в Instagram звезда поделилась пятью кадрами в этом образе, добавив хэштеги шоу «МАСКА» и призвав фолловеров голосовать за лучшее фото из серии. Комментарии под постом уже оставили звездный психолог Наталья Холоденко, певица Даша Астафьева, певец Вадим Олейник и еще более тысячи человек.

Напомним, Оля Полякова станет одним из звездных детективов грандиозного шоу «МАСКА». Артистка будет комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадывать – кто же скрывается за масками. Уже известно, что вместе с Олей строить версии о том, какие знаменитости могут скрываться под невероятными костюмами, будут украинская суперстар NK | Настя Каменских и мегапопулярный DZIDZIO.

Певица Оля Полякова Пресс-служба

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