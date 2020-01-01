15-летняя Маша Полякова высказалась о домашних конфликтах со звездной мамой Олей Поляковой.

"Уже смирилась с этим": 15-летняя дочь Поляковой рассказала о ссорах со звездной мамой instagram.com/mashapolyakova

Совсем недавно, в Киеве состоялась премьера веб-сериала об украинских подростках “Секс, Инста и ЗНО“. На мероприятии появилась 15-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария, для которой роль в этом сериале стала дебютной.

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Перед премьерой Маша дала интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“. В разговоре с ведущей Полякова-младшая прокомментировала конфликты со звездной мамой. Во время карантина Оля показывала жизнь своей семьи онлайн. На видео пользователи Сети могли видеть различные ссоры Маши как с младшей сестрой, так и с мамой. Девочка призналась, что не была удивлена, когда Оля решила показывать в Инстаграм все, что происходит у них дома.

“Я знала, что так будет, ведь это моя мама, поэтому я уже смирилась с этой новостью. Это минимум того, что у нас творится дома. Все нормально“, - сказала дочь Поляковой.

Осадчая напомнила, что певица неоднократно рассказывала, что ее 15-летняя дочь заходит на порносайты и много сидит в телефоне. Однако, девочка заявила, что такие заявления мамы ее не задевали. Однако, Маша отметила, что самые большие сложности в общении с мамой вызывает тот факт, что Оля каждый вечер забирает у нее телефон.

Они забирают у меня телефон каждую ночь. Это меня очень выводит из себя, потому что я хочу все таки початиться. Я прихожу домой в 22, а в 23:30 у меня уже забирают телефон, а до этого я все время занята и в школе его забирают. Я просто не могу им насытиться“, - призналась Маша Полякова.

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