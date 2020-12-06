"А что внизу шорт?": Лобода напугала поклонников пикантной деталью
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Певица Светлана Лобода удивила подписчиков пикантной деталью на откровенном фото. Знаменитость снялась в купальнике - и смутила сеть.
Фото появилось в Инстаграм.
Лобода позирует в полосатом комплекте из бюстгальтера и шорт.
за этот год я полюбила это место...сильно)
хочу жить там, где тепло... всегда 😎, - написала певица.
Поклонники подметили странную деталь - в области паха у звезды "что-то объемное".
- А что внизу шорт?
- А пирог то торчит! 😂
- Что-то тут не так 🤦
- На мужчину похожа 🤭 на этом фото
- Меня походу одну смутило фото...
- Как то что то тут не так 😂😂😂, - написали в сети.
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