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"А что внизу шорт?": Лобода напугала поклонников пикантной деталью

Комментариев: 0

Лобода поразила пикантной деталью на фото
Лобода поразила пикантной деталью на фото
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода удивила подписчиков пикантной деталью на откровенном фото. Знаменитость снялась в купальнике - и смутила сеть.

Фото появилось в Инстаграм.

Лобода позирует в полосатом комплекте из бюстгальтера и шорт.

за этот год я полюбила это место...сильно)
хочу жить там, где тепло... всегда 😎, - написала певица.

Поклонники подметили странную деталь - в области паха у звезды "что-то объемное".

Лобода поразила пикантной деталью на фото
Лобода поразила пикантной деталью на фото
instagram.com/lobodaofficial
 

  • А что внизу шорт?
  • А пирог то торчит! 😂
  • Что-то тут не так 🤦‍
  • На мужчину похожа 🤭 на этом фото
  • Меня походу одну смутило фото...
  • Как то что то тут не так 😂😂😂, - написали в сети.
     

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Теги: Лобода, Светлана LOBODA, фото в купальнике, пикантные фото
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Rikstal    06.12.2020, 21:05
Оценка:  0
Rikstal
что там не так!? Давно известный лайфхак - когда не было s-игрушек, спринцовочку инту и балдеешь целый день
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