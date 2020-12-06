"А что внизу шорт?": Лобода напугала поклонников пикантной деталью

Лобода поразила пикантной деталью на фото instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода удивила подписчиков пикантной деталью на откровенном фото. Знаменитость снялась в купальнике - и смутила сеть.

Фото появилось в Инстаграм.

Лобода позирует в полосатом комплекте из бюстгальтера и шорт.

за этот год я полюбила это место...сильно)

хочу жить там, где тепло... всегда 😎, - написала певица.

Поклонники подметили странную деталь - в области паха у звезды "что-то объемное".

Лобода поразила пикантной деталью на фото instagram.com/lobodaofficial

А что внизу шорт?

А пирог то торчит! 😂

Что-то тут не так 🤦‍

На мужчину похожа 🤭 на этом фото

Меня походу одну смутило фото...

Как то что то тут не так 😂😂😂, - написали в сети.



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