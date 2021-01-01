Алена Шоптенко показала спортивную фигуру в топе и шортах
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Известная украинская хореограф Алена Шоптенко, которая недавно призналась. хочет ли быть в составе жюри “Танцев со звездами“, показала фигуру в откровенном наряде.
Знаменитость записала видео, в котором меняет спортивные комплекты.
Ролик появился в Инстаграм Шоптенко.
Один из костюмов, в котором появилась звезда - это кроп-топ и мини-шорты. В таком наряде видна спортивная фигура танцовщицы, в центре внимания оказывается ее рельефный пресс.
Воображаю, что бегу за подарками, чтобы не погибать потом в очередях 😁
И праздники начнутся раньше и будет из чего выбрать 🤗 🎄
Давайте новой новогодней традицией станет «делать все вовремя»! 🥳
Размечталась 😂 - написала Шоптенко.
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