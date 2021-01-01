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Алена Шоптенко показала спортивную фигуру в топе и шортах

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Хореограф Алена Шоптенко записала видео, в котором появилась в откровенном спортивном наряде .

Шоптенко показала идеальную фигуру в кроп-топе
Шоптенко показала идеальную фигуру в кроп-топе
instagram.com/alena_shoptenko

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Известная украинская хореограф Алена Шоптенко, которая недавно призналась. хочет ли быть в составе жюри “Танцев со звездами“, показала фигуру в откровенном наряде. 

Знаменитость записала видео, в котором меняет спортивные комплекты.

Ролик появился в Инстаграм Шоптенко. 

Один из костюмов, в котором появилась звезда - это кроп-топ и мини-шорты. В таком наряде видна спортивная фигура танцовщицы, в центре внимания оказывается ее рельефный пресс.

Воображаю, что бегу за подарками, чтобы не погибать потом в очередях 😁
И праздники начнутся раньше и будет из чего выбрать 🤗 🎄

Давайте новой новогодней традицией станет «делать все вовремя»! 🥳
Размечталась 😂 - написала Шоптенко.

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Теги: Алена Шоптенко, Танцы со звездами, фигура
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Источник: Ivonа bigmir)net

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