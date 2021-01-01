Алена Шоптенко показала спортивную фигуру в топе и шортах

Хореограф Алена Шоптенко записала видео, в котором появилась в откровенном спортивном наряде .

Шоптенко показала идеальную фигуру в кроп-топе instagram.com/alena_shoptenko

Читай также: В топе и мини-шортах: Деми Роуз засветила грудь в тесноватой пижаме

Известная украинская хореограф Алена Шоптенко, которая недавно призналась. хочет ли быть в составе жюри “Танцев со звездами“, показала фигуру в откровенном наряде.

Знаменитость записала видео, в котором меняет спортивные комплекты.

Ролик появился в Инстаграм Шоптенко.

Один из костюмов, в котором появилась звезда - это кроп-топ и мини-шорты. В таком наряде видна спортивная фигура танцовщицы, в центре внимания оказывается ее рельефный пресс.

Воображаю, что бегу за подарками, чтобы не погибать потом в очередях 😁

И праздники начнутся раньше и будет из чего выбрать 🤗 🎄



Давайте новой новогодней традицией станет «делать все вовремя»! 🥳

Размечталась 😂 - написала Шоптенко.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.