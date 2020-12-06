"Мурашки по телу": Каменских показала, как ее отогревали на съемках
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На что только певица Настя Каменских не идет, чтобы порадовать поклонников яркими видео. Так, на съемках нового клипа VIBE Настя позировала в легкой одежде, при том, что на улице было холодно.
Бекстейджи со съемочного дня Каменских добавила в Инстаграм.
На них знаменитость прогуливается по городу в блестящем наряде с высоким разрезом на ноге. Волосы Насти уложены в упругие кучери.
Между дублями съемочная группа отогревает звезду, надевая на нее пуховик и растирая пледом.
Этот день был и очень холодным, и жарким одновременно! 🔥
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Мы снимали с раннего утра до поздней ноябрьской ночи. И только половину этого времени мы с командой находились в теплом помещении. Остальную половину - на улице и на крыше 😄❄️
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Но после слов “Камера! Мотор!” я переставала чувствовать холод и полностью отдавалась процессу 🎬
Все, что меня окружало и главное #Vibe, которым я хотела поделиться с вами - от всего этого я получала такой нереальный кайф и тепло! ❤️
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Смотрите видео и прочувствуйте этот день вместе со мной! И потом обязательно смотрите NK - Vibe на YouTube, чтобы увидеть результат съемок! 😍
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Приятного просмотра! 😘, - написала Настя Каменских.
Поклонники отметили в комментариях, что у них "мурашки по телу" от таких кадров.
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