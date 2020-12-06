"Какая фигура": Лорак с новой прической показала длинные ноги и большую грудь
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Певица Ани Лорак не устает удивлять подписчиков оригинальными прическами и нарядами. Звезда, которая недавно позировала на фото с распущенными прямыми волосами, появилась на публике с задорными кудрями.
Фото Лорак добавила в Инстаграм.
Кадры сделали на вручении "Песни года". Лорак пришла на нее в костюме с приталенным верхом и брюками-лосинами. Наряд подчеркнул длинные ноги и большую грудь певицы.
Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! 🙏🏻 Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна! - написала артистка.
Фолловеры отметили, что Лорак идет наряд:
- Каролиночка какая Вы красивая😍
- Шикарнейший наряд❤️
- Вам очень идёт!❤️ С Вашей прекрасной фигурой идёт все!😘 Вы украшение любого наряда😍
- Красавица 😍
- Какая вы яркая и сияющая
- Куколка, - написали в сети.
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