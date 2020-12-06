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"Какая фигура": Лорак с новой прической показала длинные ноги и большую грудь

Комментариев: 1
Певица Ани Лорак выставила фото с концерта, на которых засветилась в облегающих брюках и блузе с декольте .

Лорак показала длинные ноги и пышную грудь
Лорак показала длинные ноги и пышную грудь
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак не устает удивлять подписчиков оригинальными прическами и нарядами. Звезда, которая недавно позировала на фото с распущенными прямыми волосами, появилась на публике с задорными кудрями.

Фото Лорак добавила в Инстаграм.

Кадры сделали на вручении "Песни года". Лорак пришла на нее в костюме с приталенным верхом и брюками-лосинами. Наряд подчеркнул длинные ноги и большую грудь певицы. 

Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! 🙏🏻 Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!  - написала артистка. 

Лорак показала длинные ноги и пышную грудь
Лорак показала длинные ноги и пышную грудь
instagram.com/anilorak

Лорак показала длинные ноги и пышную грудь
Лорак показала длинные ноги и пышную грудь
instagram.com/anilorak

Фолловеры отметили, что Лорак идет наряд:

  • Каролиночка какая Вы красивая😍
  • Шикарнейший наряд❤️
  • Вам очень идёт!❤️ С Вашей прекрасной фигурой идёт все!😘 Вы украшение любого наряда😍
  • Красавица 😍
  • Какая вы яркая и сияющая
  • Куколка, - написали в сети.

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, фигура звезды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.12.2020, 12:35
Оценка:  -1
гость
Чмошница прокацапская. Жопу отожрала пришлось рёбра удалять. Фигура телы с Окружной. Лорак и Леся Никитюк - это СИЛА.
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