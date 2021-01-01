Танец и гимнастика: Горячая Ризатдинова показала класс в облегающем наряде
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Олимпийская чемпионка по гимнастике Анна Ризатдинова показала шикарную растяжку в танце. Похоже, после участия в проекте “Танцы со звездами“, звезде спокойно не живется без танцевальных па, и она продолжает практиковать драйвовые тренировки.
В instagram Анна на выложила новое видео, показав, как засветилась в ярком телепроекте.
В кадре Анна исполняет сложные гимнастические фигуры, двигаясь под музыку.
Одета Ризатдинова в лосины и облегающий купальник.
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