Танец и гимнастика: Горячая Ризатдинова показала класс в облегающем наряде

Гимнастка Анна Ризатдинова стала участницей нового яркого телепроекта, в котором танцует и показывает спортивные фигуры.

Анна Ризатдинова станцевала в соблазнительном наряде instagram.com/anna_rizatdinova

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Олимпийская чемпионка по гимнастике Анна Ризатдинова показала шикарную растяжку в танце. Похоже, после участия в проекте “Танцы со звездами“, звезде спокойно не живется без танцевальных па, и она продолжает практиковать драйвовые тренировки.

В instagram Анна на выложила новое видео, показав, как засветилась в ярком телепроекте.

В кадре Анна исполняет сложные гимнастические фигуры, двигаясь под музыку.

Одета Ризатдинова в лосины и облегающий купальник.

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