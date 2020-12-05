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"Сладкие 21": Звезда сериала "Школа" поразила фигурой на фото

Комментариев: 1
21-летняя Маша Краш показала эффектное фото и поделилась радостью .

Маша Краш похвасталась идеальной фигурой
Маша Краш похвасталась идеальной фигурой
instagram.com/masha.crush

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Звезда сериала школа Маша Краш оригинально напомнила подписчикам о своём 21-летии. Девушка выложила в сеть снимок в легком платье с бретельками.
Фото появилось в Инстаграм Маши. В кадре девушка сидит на фоне картины с огромной бабочкой, демонстрируя свою стройную фигуру и длинные ноги.
В посте Маша подбила итоги года.

Много писать не буду...просто счастлива жить именно в это время, разделять все моменты со своими дорогими людьми, благодарна миру за то, что в 21 год я могу сказать, что у меня есть самые настоящие друзья, моя невероятная поддержка, моя семья и люди, которых я просто люблю всей душой! Этот год был сложным и я благодарна каждому, кто был со мной, кто ушёл, и кто остался🙌🏻🌸 мама, папа, спасибо за то, что я такая есть 😸♥️🙏🏻всем Спасибо за поздравления, крепко обнимаю каждого!!! - написала Маша.

Маша Краш похвасталась идеальной фигурой
Маша Краш похвасталась идеальной фигурой
instagram.com/masha.crush

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Теги: Маша Краш, сериал Школа, актриса
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.12.2020, 20:43
Оценка:  +1
гость
А где фигура?
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