Тодоренко поразила публику в образе брюнетки
Телеведущая Регина Тодоренко приняла участие в шоу, надев темный парик.
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Телеведущая Регина Тодоренко поразила временной сменой имиджа. Для шоу "Ледниковый период" знаменитость стала брюнеткой.
Фото Тодоренко добавила в Инстаграм.
В кадре она позирует в коротком наряде изумрудного цвета с ярким макияжем и темно-зелеными тенями. Голову звезды украшает эффектный черный парик.
Завтра будет очень горячий танец 💃🏻
Будем топить лёд 💪🏻 🔥 с @romankostomarovkrs, - написала телеведущая.
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