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Тодоренко поразила публику в образе брюнетки

Комментариев: 4
Телеведущая Регина Тодоренко приняла участие в шоу, надев темный парик.

Регина Тодоренко засветилась с черными волосами
Регина Тодоренко засветилась с черными волосами
instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая Регина Тодоренко поразила временной сменой имиджа. Для шоу "Ледниковый период" знаменитость стала брюнеткой.

Фото Тодоренко добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует в коротком наряде изумрудного цвета с ярким макияжем и темно-зелеными тенями. Голову звезды украшает эффектный черный парик.

Завтра будет очень горячий танец 💃🏻
Будем топить лёд 💪🏻 🔥 с @romankostomarovkrs, - написала телеведущая.

Регина Тодоренко засветилась с черными волосами
Регина Тодоренко засветилась с черными волосами
instagram.com/reginatodorenko

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Теги: Регина Тодоренко, брюнетка, смена имиджа
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  05.12.2020, 15:59
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СЛАВА ВСУ, ВЕДУЩЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ КАЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ИЗ МОСКОВИТСКОЙ ПАДАЛИ!
гость  (аноним)  05.12.2020, 15:59
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РЕГИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  05.12.2020, 15:58
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гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  05.12.2020, 15:58
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гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
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