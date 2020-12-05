Тодоренко поразила публику в образе брюнетки

Телеведущая Регина Тодоренко приняла участие в шоу, надев темный парик.

Регина Тодоренко засветилась с черными волосами instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая Регина Тодоренко поразила временной сменой имиджа. Для шоу "Ледниковый период" знаменитость стала брюнеткой.

Фото Тодоренко добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует в коротком наряде изумрудного цвета с ярким макияжем и темно-зелеными тенями. Голову звезды украшает эффектный черный парик.

Завтра будет очень горячий танец 💃🏻

Будем топить лёд 💪🏻 🔥 с @romankostomarovkrs, - написала телеведущая.

Регина Тодоренко засветилась с черными волосами instagram.com/reginatodorenko

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