Каменских поразила нарядом с украшениями на сосках
Певица Настя Каменских появилась на шоу в облегающей водолазке с украшением, похожим на бьстгальтер .
Читай также: "Просто вау": 17-летняя дочка Кравец устроила жаркий фотосет в подъезде
Певица Настя Каменских не устает удивлять поклонников эффектными образами. На шоу "Маскарад" звезда засветилась в облегающей водолазке, дополненной украшениями на груди.
Короткое видео Каменских добавила в Инстаграм.
В кадре она примеряет яркую маску.
The Masked Singer Ukraine 👩🎤 Ждете? - подписала Каменских.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Ксения Мишина высмеяла выбывшего участника из “Холостячки“
- Григорий Решетник поделился фото с новорожденным сыном
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил