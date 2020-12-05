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Каменских поразила нарядом с украшениями на сосках

Комментариев: 3
Певица Настя Каменских появилась на шоу в облегающей водолазке с украшением, похожим на бьстгальтер .

Каменских поразила ярким нарядом
Каменских поразила ярким нарядом
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает удивлять поклонников эффектными образами. На шоу "Маскарад" звезда засветилась в облегающей водолазке, дополненной украшениями на груди.

Короткое видео Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре она примеряет яркую маску.

The Masked Singer Ukraine 👩‍🎤 Ждете? - подписала Каменских. 

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд, грудь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Ярый  (аноним)  05.12.2020, 15:58
Оценка:  0
Ярый
Нефига же нет!!
pусский  (аноним)  05.12.2020, 15:36
Оценка:  0
pусский
Сиськи-то мелкие, вот нахуя мне её соски? А если на жопе нарисует помадой мишень и повертит ей - тогда все охуеют! И в Украине, и в России, и даже в Прибалтике!
Zvon33    05.12.2020, 15:08
Оценка:  +1
Zvon33
Следующая новость "на жопе крест"))
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