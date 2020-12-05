Каменских поразила нарядом с украшениями на сосках

Певица Настя Каменских появилась на шоу в облегающей водолазке с украшением, похожим на бьстгальтер .

Каменских поразила ярким нарядом instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает удивлять поклонников эффектными образами. На шоу "Маскарад" звезда засветилась в облегающей водолазке, дополненной украшениями на груди.

Короткое видео Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре она примеряет яркую маску.

The Masked Singer Ukraine 👩‍🎤 Ждете? - подписала Каменских.

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