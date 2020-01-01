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Дочка Елены Кравец удивила драйвовым танцем в центре Киева

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Маша Кравец станцевала в кадре и поразила Сеть.

Маша Кравец станцевала в центре Киева
Маша Кравец станцевала в центре Киева
instagram.com/ma_kravets

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17 летняя дочка Елены Кравец удивила подписчиков танцем в центре Киева.

Девушка записала видео, в котором пробежалась по Парку слави, танцуя и напевая песню.

Ролик Маша добавила в Инстаграм.

Для прогулки Маша Кравец а вибрала куртку оверсайз, джинси і клетчатую рубашку

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Теги: Маша Кравец, дети звезд, Елена Кравец
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Источник: Ivonа bigmir)net

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