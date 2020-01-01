Дочка Елены Кравец удивила драйвовым танцем в центре Киева

Маша Кравец станцевала в кадре и поразила Сеть.

Маша Кравец станцевала в центре Киева instagram.com/ma_kravets

Читай также: Новогодний корпоратив: 5 “золотых“ правил поведения

17 летняя дочка Елены Кравец удивила подписчиков танцем в центре Киева.

Девушка записала видео, в котором пробежалась по Парку слави, танцуя и напевая песню.

Ролик Маша добавила в Инстаграм.

Для прогулки Маша Кравец а вибрала куртку оверсайз, джинси і клетчатую рубашку

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.