Дочка Елены Кравец удивила драйвовым танцем в центре Киева
Маша Кравец станцевала в кадре и поразила Сеть.
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17 летняя дочка Елены Кравец удивила подписчиков танцем в центре Киева.
Девушка записала видео, в котором пробежалась по Парку слави, танцуя и напевая песню.
Ролик Маша добавила в Инстаграм.
Для прогулки Маша Кравец а вибрала куртку оверсайз, джинси і клетчатую рубашку
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