"Куколка": Лорак поразила поклонников в соблазнительном наряде

Звезда Ани Лорак позировала в кроп-топе и приталенных брюках.

Ани Лорак сменила имидж и похудела instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поразила поклонников обновленным образом. Знаменитость сфотографировалась в соблазнительном амплуа в облегающей одежде и распустила длинные волосы.

Фото Лорак добавила в instagram.

В кадре артистка позирует фотографу, она розставила ноги и положила руки на бедра. Одета звезда в облегающий черный кроп-топ, напоминающий еротическое белье, и укороченные брюки.

💋 Good night..

#страдаемилюбим? - написала Лорак.

Ани Лорак сменила имидж и похудела instagram.com/anilorak

Вам очень хорошо с длинными волосами😍красотка!❤️

Ага, уснёшь тут после такого

Потрясюшая красивая❤️❤️❤️🌹🌹🌹!Как всегда сияет как солнышко и нежный цветочек🌞🌞🌷🌷! Самая лучшая на свете. Как же я люблю вас... Вашу внешность , улыбку, а самое главное голос!это просто великолепно💝💝💝💯💯💯! Хорошего вечера вам♥️♥️😘😘!

Нереальный образ 🔥😍

Ваааау! 😍 Как куколка.🔥 Хорошего вам вечера, а я пошла пересматривать клип.❤️, - написади в сети.

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