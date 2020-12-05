"Куколка": Лорак поразила поклонников в соблазнительном наряде
Звезда Ани Лорак позировала в кроп-топе и приталенных брюках.
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Певица Ани Лорак поразила поклонников обновленным образом. Знаменитость сфотографировалась в соблазнительном амплуа в облегающей одежде и распустила длинные волосы.
Фото Лорак добавила в instagram.
В кадре артистка позирует фотографу, она розставила ноги и положила руки на бедра. Одета звезда в облегающий черный кроп-топ, напоминающий еротическое белье, и укороченные брюки.
💋 Good night..
#страдаемилюбим? - написала Лорак.
- Вам очень хорошо с длинными волосами😍красотка!❤️
- Ага, уснёшь тут после такого
- Потрясюшая красивая❤️❤️❤️🌹🌹🌹!Как всегда сияет как солнышко и нежный цветочек🌞🌞🌷🌷! Самая лучшая на свете. Как же я люблю вас... Вашу внешность , улыбку, а самое главное голос!это просто великолепно💝💝💝💯💯💯! Хорошего вечера вам♥️♥️😘😘!
- Нереальный образ 🔥😍
- Ваааау! 😍 Как куколка.🔥 Хорошего вам вечера, а я пошла пересматривать клип.❤️, - написади в сети.
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