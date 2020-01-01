"Нервы сдают уже": Заболевшей COVID-19 Гвоздевой пришлой вызывать врача 2-меcячному сыну

Заболевшая коронавирусом танцовщица Илона Гвоздева сообщила об ухудшении здоровья ее 5-летней дочери и 2-месячного сына.

В конце ноября участница всех сезонов обновленных “Танців з зірками“, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева сообщила подписчикам, что заразилась коронавирусом. Уже через несколько дней после получения позитивного теста артистка рассказала в соцсети, что болезнь отступает: у нее уже не было температуры и дети тоже чувствовали себя прекрасно.

Читай также: 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж: Первые подробности торжества

Однако 3 декабря в Инстаграм-Сторис Илона заявила, что “рано радовалась“. У нее снова появилась повышенная температура - 37,5. К тому же ухудшилось самочувствие детей. На завтра Гвоздева вызвала врачей так, как боится, что 2-месячный сын Доминик тоже заболел. По словам звездной мамы, малыш мало ест и плохо спит.

Вообщем, рано радовалась я. Температура вернулась. Лечение продолжаем то же самое. На завтра вызвали врачей. Будем надеяться, что у нас не пневмония. Остаемся на позитиве, но, конечно, нервы немножечко подсдают. Мне кажется, малыш тоже заболел. Два дня очень беспокойный, от груди отказывается, спит плохо“, - поделилась Илона..

На следующий день у маленького Доминика тоже поднялась температура. Медики взяли на дому анализы и успокоили маму, заявив, что у ее сына нет пневмонии.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.