Дэниел Рэдклифф признался, что боится регистрироваться в соцсетях

Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф рассекретил, почему у него до сих пор нет аккаунтов в соцсетях.

Самый высокооплачиваемый актер прошлого десятилетия, исполнитель роли Гарри Поттера, британец Дэниел Рэдклифф рассказал, почему не хочет регистрироваться в популярных соцсетях.

Читай также: 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж: Первые подробности торжества

Так, в интервью для YouTube-шоу First We Feast 31-летний артист заявил, что его психика может не выдержать негативных комментариев. Рэдклифф признался, что все же планировал завести аккаунт в Твиттере. Но позже решил отказаться от этой идеи.

Я действительно хотел завести Twitter. Но я на 100 процентов уверен, что если бы я это сделал, вы бы каждое утро читали новости в духе: “Дэн Рэдклифф поскандалил со случайным человеком в Твиттере“. Когда я был моложе, я искал комментарии о себе в Интернете и читал разное дерьмо. Это безумное и вредное занятие. И для меня Twitter и остальные соцсети как будто продолжение всего этого“, - поделился актер.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.