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Дэниел Рэдклифф признался, что боится регистрироваться в соцсетях

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Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф рассекретил, почему у него до сих пор нет аккаунтов в соцсетях.
Дэниел Рэдклифф признался, что боится регистрироваться в соцсетях
Дэниел Рэдклифф признался, что боится регистрироваться в соцсетях
Getty Images

Самый высокооплачиваемый актер прошлого десятилетия, исполнитель роли Гарри Поттера, британец Дэниел Рэдклифф рассказал, почему не хочет регистрироваться в популярных соцсетях.

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Так, в интервью для YouTube-шоу First We Feast 31-летний артист заявил, что его психика может не выдержать негативных комментариев. Рэдклифф признался, что все же планировал завести аккаунт в Твиттере. Но позже решил отказаться от этой идеи.

Я действительно хотел завести Twitter. Но я на 100 процентов уверен, что если бы я это сделал, вы бы каждое утро читали новости в духе: “Дэн Рэдклифф поскандалил со случайным человеком в Твиттере“. Когда я был моложе, я искал комментарии о себе в Интернете и читал разное дерьмо. Это безумное и вредное занятие. И для меня Twitter и остальные соцсети как будто продолжение всего этого“, - поделился актер.

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Теги: Дэниел Рэдклифф, Гарри Поттер
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Источник: ivonа bigmir)net

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