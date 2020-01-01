51-летняя Гвен Стефани выходит замуж: Первые подробности торжества

В конце октября Гвен Стефани получила предложение от кантри-певца Блейка Шелтона.

В конце октября популярная американская исполнительница, экс-солистка группы “No Doubt“ Гвен Стефани объявила о помолвке с кантри-певцом Блейком Шелтоном после 5 лет отношений.

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В СМИ уже появились первые подробности предстоящей их свадьбы. Так, источник, близкий к окружению пары, сообщил изданию Us Weekly, что 51-летняя Стефани и 44-летний Шелтон официально станут супругами в начале 2021 года.

По словам инсайдера, церемония состоится на территории ранчо Блейка в Оклахоме. Отмечается, что будущий муж Гвен построил там часовню, в которой он и его любимая обменяются клятвами в день свадьбы.

“Блейк построил часовню на территории своего ранчо в Оклахоме. Он сделал это самостоятельно, но не без помощи Гвен. Это действительно дань их любви. Венчаться они собираются в часовне, скорее всего, в начале следующего года“, - сообщил источник.

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