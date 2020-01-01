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Джиджи Хадид вышла на работу черед два месяца после рождения дочери

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Модель Джиджи Хадид показала первое фото из рабочего офиса.
Джиджи Хадид вышла на работу черед два месяца после рождения дочери
Джиджи Хадид вышла на работу черед два месяца после рождения дочери
instagram.com/gigihadid

Всемирно известная американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая в конце сентября родила дочь от экс-участника группы “One Direction“ Зейна Малика, сообщила фанам, что уже вернулась на работу.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 25-летняя звезда разместила короткое видео из рабочего офиса. На свежих кадрах Джиджи запечатлена с уставшим видом на кожаном диване. В подписи к ролику знаменитость поразмышляла на тему материнства.

“Хотелось бы сказать, что я вернулась на работу, но быть мамой - это тоже работа, которая не сравниться ни с чем. Вернулась в офис“, - написала Хадид.

Джиджи Хадид вышла на работу черед два месяца после рождения дочери
Джиджи Хадид вышла на работу черед два месяца после рождения дочери
Скриншот

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Теги: Джиджи Хадид
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Источник: ivonа bigmir)net

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