Джиджи Хадид вышла на работу черед два месяца после рождения дочери
Всемирно известная американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая в конце сентября родила дочь от экс-участника группы “One Direction“ Зейна Малика, сообщила фанам, что уже вернулась на работу.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 25-летняя звезда разместила короткое видео из рабочего офиса. На свежих кадрах Джиджи запечатлена с уставшим видом на кожаном диване. В подписи к ролику знаменитость поразмышляла на тему материнства.
“Хотелось бы сказать, что я вернулась на работу, но быть мамой - это тоже работа, которая не сравниться ни с чем. Вернулась в офис“, - написала Хадид.
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