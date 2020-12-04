Заболевший коронавирусом Никита Добрынин подсказал, чем заняться на самоизоляции
В конце прошлой недели ведущий и главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин сообщил фанам, что заболел коронавирусом. А в четверг, 3 декабря, телезвезда решил посвятить пост тем, кто тоже вынужден находиться на самоизоляции в декабре.
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На своей странице в Инстаграм Добрынин заявил, что COVID-19 как Гринч пытается у многих украсть предновогоднее настроение. И, чтобы этого не произошло, Никита решил поделиться с пользователями Сети, чем можно занять себя на самоизоляции и не потерять радость. Артист составил список интересных дел.
- Начните украшать дом к Рождеству и Новому году. Именно подготовка к празднику создает приятное ощущение приближения чего-то большого и радостного.
- Ешьте мандарины с апельсинами. Аромат праздников👌🏽. Но если у вас аллергия, не делайте этого.
- Зажигайте свечи. Ничто не создает такого расслабляющего зимнего уюта и настроения, как тени огня.
- Смотрите фильмы и сериалы с новогодней атмосферой.
- Звоните родным и друзьям. Спрашивайте, как у них дела. Это поможет зарядиться добром.
- Слушайте рождественскую и новогоднюю музыку. Вы же знаете, как музыка способна влиять на наше настроение.
- Составьте список людей, которым хотите вручить подарки. Пока время есть, продумайте это заранее.
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