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Заболевший коронавирусом Никита Добрынин подсказал, чем заняться на самоизоляции

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Интересные идеи для тех, кто вынужден сидеть на самоизоляции дома в декабре.
Заболевший коронавирусом Никита Добрынин подсказал, чем заняться на на самоизоляции
Заболевший коронавирусом Никита Добрынин подсказал, чем заняться на на самоизоляции
instagram.com/nikitadobrynin

В конце прошлой недели ведущий и главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин сообщил фанам, что заболел коронавирусом. А в четверг, 3 декабря, телезвезда решил посвятить пост тем, кто тоже вынужден находиться на самоизоляции в декабре.

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На своей странице в Инстаграм Добрынин заявил, что COVID-19 как Гринч пытается у многих украсть предновогоднее настроение. И, чтобы этого не произошло, Никита решил поделиться с пользователями Сети, чем можно занять себя на самоизоляции и не потерять радость. Артист составил список интересных дел.

  • Начните украшать дом к Рождеству и Новому году. Именно подготовка к празднику создает приятное ощущение приближения чего-то большого и радостного.
  • Ешьте мандарины с апельсинами. Аромат праздников👌🏽. Но если у вас аллергия, не делайте этого.
  • Зажигайте свечи. Ничто не создает такого расслабляющего зимнего уюта и настроения, как тени огня.
  • Смотрите фильмы и сериалы с новогодней атмосферой.
  • Звоните родным и друзьям. Спрашивайте, как у них дела. Это поможет зарядиться добром.
  • Слушайте рождественскую и новогоднюю музыку. Вы же знаете, как музыка способна влиять на наше настроение.
  • Составьте список людей, которым хотите вручить подарки. Пока время есть, продумайте это заранее.

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Теги: Никита Добрынин, коронавирус
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.12.2020, 15:40
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