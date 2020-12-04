Заболевший коронавирусом Никита Добрынин подсказал, чем заняться на самоизоляции

Интересные идеи для тех, кто вынужден сидеть на самоизоляции дома в декабре.

Заболевший коронавирусом Никита Добрынин подсказал, чем заняться на на самоизоляции instagram.com/nikitadobrynin

В конце прошлой недели ведущий и главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин сообщил фанам, что заболел коронавирусом. А в четверг, 3 декабря, телезвезда решил посвятить пост тем, кто тоже вынужден находиться на самоизоляции в декабре.

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На своей странице в Инстаграм Добрынин заявил, что COVID-19 как Гринч пытается у многих украсть предновогоднее настроение. И, чтобы этого не произошло, Никита решил поделиться с пользователями Сети, чем можно занять себя на самоизоляции и не потерять радость. Артист составил список интересных дел.

Начните украшать дом к Рождеству и Новому году. Именно подготовка к празднику создает приятное ощущение приближения чего-то большого и радостного.

Именно подготовка к празднику создает приятное ощущение приближения чего-то большого и радостного. Ешьте мандарины с апельсинами. Аромат праздников👌🏽. Но если у вас аллергия, не делайте этого.

Аромат праздников👌🏽. Но если у вас аллергия, не делайте этого. Зажигайте свечи. Ничто не создает такого расслабляющего зимнего уюта и настроения, как тени огня.

Ничто не создает такого расслабляющего зимнего уюта и настроения, как тени огня. Смотрите фильмы и сериалы с новогодней атмосферой.

Звоните родным и друзьям. Спрашивайте, как у них дела. Это поможет зарядиться добром.

Спрашивайте, как у них дела. Это поможет зарядиться добром. Слушайте рождественскую и новогоднюю музыку. Вы же знаете, как музыка способна влиять на наше настроение.

Вы же знаете, как музыка способна влиять на наше настроение. Составьте список людей, которым хотите вручить подарки. Пока время есть, продумайте это заранее.

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