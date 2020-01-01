«Хватит жрать»: Даша Квиткова развеселила фанатов забавным видео

Победительница «Холостяка» Даша Квиткова поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Даша Квиткова развеселила фанатов забавным видео instagram.com/kvittkova

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Жена украинского телеведущего Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость предстала в пижаме с небрежным пучком на голове. Девушка кушала печенье, а ее действие сопровождала шутливая озвучка:

«Иногда я говорю себе “Хватит уже жрать, Катя!“. И продолжаю жрать, потому что я не Катя».

Сама Даша призналась, что это видео она сняла спонтанно:

«Это видео получилось случайно, когда ночью Никита подогревал мне молоко, а я в пижаме открывала печенье ☺️».

Поклонники поблагодарили Квиткову за хорошее настроение, и рассыпались в комплиментах:

«Как круто. Это видео сделало мой день ярче». «Настроение на весь день». «Очаровательная даже в пижаме». «Очень смешно! Класс!»



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