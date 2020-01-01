Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Хватит жрать»: Даша Квиткова развеселила фанатов забавным видео

Комментариев: 0
Победительница «Холостяка» Даша Квиткова поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Даша Квиткова развеселила фанатов забавным видео
Даша Квиткова развеселила фанатов забавным видео
instagram.com/kvittkova

Читай также: Фанаты Селены Гомес мстят Джастину Биберу за то, что он бросил ее

Жена украинского телеведущего Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость предстала в пижаме с небрежным пучком на голове. Девушка кушала печенье, а ее действие сопровождала шутливая озвучка:

«Иногда я говорю себе “Хватит уже жрать, Катя!“. И продолжаю жрать, потому что я не Катя».

Сама Даша призналась, что это видео она сняла спонтанно:

«Это видео получилось случайно, когда ночью Никита подогревал мне молоко, а я в пижаме открывала печенье ☺️».

Поклонники поблагодарили Квиткову за хорошее настроение, и рассыпались в комплиментах:

«Как круто. Это видео сделало мой день ярче».

«Настроение на весь день».

«Очаровательная даже в пижаме».

«Очень смешно! Класс!»


Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова, Даша Квиткова 2020, Даша Квиткова блогер, Даша Квиткова видео, Даша Квиткова инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь