Украинская гимнастка Даша Ульянова поделилась с подписчиками личным опытом.

Победительница «Холостяка» рассказала, как готовилась к проекту instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость запечатлена на первой вечеринке самого романтического проекта страны. Под публикацией девушка рассказала, что основательно готовилась к участию в шоу. Даша подготовила для завидного жениха танец, и даже прибегла к косметологическим процедурам – увеличила себе губы.

Ульянова признается, что верила в настоящую любовь и пришла на шоу за чувствами:

«Я реально очень основательно готовилась, я очень хотела пройти и очень искренне верила, что меня будет ждать особенный мужчина. Ведь мое сердце было открыто для любви и сказки 😉».

Несмотря на то, что отношения между девушкой и главным холостяком не сложились, Даша обрела популярность. Сейчас за ее жизнью следит многотысячная армия фанатов, которая активно комментирует все ее фото.

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