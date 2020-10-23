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В Сети появилось фото Ксении Мишиной с вероятным победителем "Холостячки"

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Пользователи Сети уверены, что в шоу "Холостячка" победит Евгений Ковтуненко и у них даже есть доказательство этого.
В Сети появилось фото Ксении Мишиной с вероятным победителем "Холостячки"
В Сети появилось фото Ксении Мишиной с вероятным победителем "Холостячки"
instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда сериала “Крепостная“, победительница прошлогоднего сезона “Танцев со звездами“ и участница проекта “Холостячка“ Ксения Мишина прокомментировала слухи о том, что якобы в финале победил Евгений Ковтуненко.

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Так, недавно в Сеть слили фотографию, где Мишина и Ковтуненко стояли в обнимку возле автомобиля после съемок одиннадцатого эфира шоу “Танцы со звездами“, где Ксения была в роли судьи. 

В Сети появилось фото Ксении Мишиной с вероятным победителем
В Сети появилось фото Ксении Мишиной с вероятным победителем "Холостячки"
Скриншот

А на днях актриса дала интервью Рамине Эсхакзай для ее YouTube-программы “Ходят слухи“. Во время разговора с ведущей Ксения заявила, что Евгений приезжал на съемки танцевального проекта, чтобы просто ее  поддержать.

“Да, Женя приезжал ко мне, когда я была судьей в “Танцях“. Он подарил мне букет цветов, хотел поддержать. Это не был специальный слив от канала. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого снимка. Его распространила в сети какая-то фан-группа“, - рассказала “Холостячка“.

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Теги: Холостячка, Ксения Мишина, Евгений Ковтуненко
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Источник: ivonа bigmir)net

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