Антин Мухарский рассекретил, как скандал с Егоровой повлиял на его нынешний брак

Антин Мухарский признался, что слышал в свой адрес от Снежаны Егоровой очень много оскорблений.

Писатель Антин Мухарский в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ рассказал, почему к своей нынешней супруге обращается на “вы“.

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Антин Мухарский вернулся из Турции в Украину и обосновался с женой на даче. Здесь известный актер и телеведущий смог посвятить время написанию книг. Однако до этого паре пришлось уехать в другую страну, чтобы забыть о скандалах, связанных с прошлыми отношениями Антина Мухарского. Герой программы “Зірковий шлях“ признался, что слышал в свой адрес от Снежаны Егоровой очень много оскорблений.

“Подонок, негодяй. Потім фашист, націонал-фашист, аліментник. Ким тільки я не був взагалі“, – признался герой программы “Зірковий шлях“, - Була така ситуація в житті, що проти нас працювала ціла гілка судової системи. Суди затягувалися роками, у мене відбирали майно, машини, а до суддів я не міг достукатися. І лише тільки, коли я повісив труси на двері Оболонського суду, цій справі надали публічного розголосу. За півроку все вирішилося. Мистецькі труси і дупа митця багато що вирішують“.

И теперь в новых отношениях все строится на любви и уважении.

“Бачте, ми досі розмовляємо з Лізою на “ви“. Обидва дісталися висновку, що якщо жінка називає чоловіка “козел“, значить, хто у нього дружина? Козлиця, – пояснив актор на каналі “Україна“. – Відповідно, якщо жінка каже: “Мій чоловік лев“, вона – левиця“.

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