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"На них гонят, с них требуют": Ефросинина выступила на защиту украинских врачей

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Ведущая Маша Ефросинина посвятила новый пост медикам, которые спасают украинцев от коронавируса.
"На них гонят, с них требуют": Ефросинина выступила на защиту украинских врачей
"На них гонят, с них требуют": Ефросинина выступила на защиту украинских врачей
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская, ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина посвятила свежую публикацию в Инстаграм украинским медикам.

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Знаменитость призналась, что ей вдруг стало стыдно, что она ни разу не сказала публично о том, как благодарна врачам. Ведь они борются за жизни заболевших коронавирусом людей уже девять месяцев.

“Сегодня никакой не день медика, не день особой какой-то календарной отметины... Мне просто вдруг стало стыдно, что я лично ни разу вслух не сказала о том, что моё сердце все эти месяцы разрывается за наших врачей - они борются за нас, наших родных и близких сутками уже девять месяцев. Сколько из них умерло, сколько исчерпалось, сколько устало на жизни вперёд. На них гонят, с них требуют, им плачутся, их молят, к ним несутся. Их вряд ли в моменте спрашивают, как они себя чувствуют.. Я вижу повсеместно колоссальную их отдачу, нечеловеческую усталость и дикое отчаяние! Они работают в тяжелейших условиях, а часто и без условий вовсе. Но работают... Я не знаю, о чём вы думаете ежедневно, мои дорогие врачи! Боюсь знать. Мне известно одно - мы все оказались в ваших руках, когда столкнулись с новой реальностью“, - встала на защиту медиков Ефросинина.

В конце поста артистка подчеркнула, что этот 2020 год называет именем врачей. Ведь они стали для Ефросининой - символом самоотдачи.

“Скоро все начнут подводить итоги года. Но я этот год называю вашим именем. Вы- мой личный символ самоотдачи. И Простите, что не сказала этого раньше...“, - написала ведущая.

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Теги: Маша Ефросинина, коронавирус
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Источник: ivonа bigmir)net

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