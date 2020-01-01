"Классная": Полякова заценила стильный образ Сумской
Народная артистка Украины, актриса и ведущая Ольга Сумская восхитила своей красотой в новой фотосессии. 54-летняя звезда позировала в стильном образе.
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Так, на странице Сумской в Инстаграм появилась подборка кадров, где она предстала в белоснежной рубашке, черном пальто, черных брюках и ботфортах черного цвета. Свои волосы Ольга уложила легкими волнами. А на ее лице можно увидеть макияж в бежевых и коричневых тонах.
“У цьому світі можливо майже все, але тільки не все одночасно. Прагнучи одного, доведеться відмовитися від іншого“, - подписала фото актриса.
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Отметим, что свежие снимки телезвезды прокомментировали многие пользователи Сети, в том числе и певица Оля Полякова, модель Алина Байкова и гимнастка Лилия Подкопаева. Полякова отметила, что Сумская классно выглядит.
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