"Очень похожи": Павел Зибров показал красавицу-дочь
Народный артист Украины, певец Павел Зибров очаровал пользователей Сети новой семейной фотографией. Исполнитель решил показать, какой красавицей выросла его дочь.
Читай также: Тина Кунаки запостила пикантное фото с мужем на бразильском пляже
Так, на своей странице в Инстаграм 63-летний звездный отец поделился кадром из фотосессии, где позировал вместе с 23-летней Дианой. Павел запечатлен в синем пиджаке, теплом свитере и темных джинсах. А его дочь позировала в черно-белом платье.
“Коли ж ти підросла маленька доня...“, - трогательно подписал кадр Зибров.
Подписчики артиста засыпали Павла и Диану комплиментами в комментариях под снимком:
- О Счастливчик! Любимая дочь! Любимая женщина! Любимая Работа! Просто Рай!!!!
- Чудова донечка. Роки летять... Нехай буде здорова і щаслива🙌
- Татова копія, принцеса♥️
- Дуже класне фото♥️💜♥️
- Файні🤙😊😌
- Красуня донечка із своїм татусем, щасливої долі для неї
- Чудово мати розумну та красиву доню 😍👍
- Яка краса! Чудове фото!
- Дуже схожі, особливо очі🤗😍
- Красуня - бо є в кого ❤️
- Здоровья и Любви Вам, Вашей семье!❤️
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Лет через сто“: Ирина Билык показала, как будет выглядеть в глубокой старости
- MONATIK вспомнил, как однажды Потап отказался стать его продюсером
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил