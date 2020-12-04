"Очень похожи": Павел Зибров показал красавицу-дочь

Украинский артист Павел Зибров поделился совместным фото с 23-летней Дианой.

Народный артист Украины, певец Павел Зибров очаровал пользователей Сети новой семейной фотографией. Исполнитель решил показать, какой красавицей выросла его дочь.

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Так, на своей странице в Инстаграм 63-летний звездный отец поделился кадром из фотосессии, где позировал вместе с 23-летней Дианой. Павел запечатлен в синем пиджаке, теплом свитере и темных джинсах. А его дочь позировала в черно-белом платье.

“Коли ж ти підросла маленька доня...“, - трогательно подписал кадр Зибров.

Подписчики артиста засыпали Павла и Диану комплиментами в комментариях под снимком:

О Счастливчик! Любимая дочь! Любимая женщина! Любимая Работа! Просто Рай!!!!

Чудова донечка. Роки летять... Нехай буде здорова і щаслива🙌

Татова копія, принцеса♥️

Дуже класне фото♥️💜♥️

Файні🤙😊😌

Красуня донечка із своїм татусем, щасливої долі для неї

Чудово мати розумну та красиву доню 😍👍

Яка краса! Чудове фото!

Дуже схожі, особливо очі🤗😍

Красуня - бо є в кого ❤️

Здоровья и Любви Вам, Вашей семье!❤️

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