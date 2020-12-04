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"Очень похожи": Павел Зибров показал красавицу-дочь

Комментариев: 3
Украинский артист Павел Зибров поделился совместным фото с 23-летней Дианой.
"Очень похожи": Павел Зибров показал красавицу-дочь
"Очень похожи": Павел Зибров показал красавицу-дочь
instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины, певец Павел Зибров очаровал пользователей Сети новой семейной фотографией. Исполнитель решил показать, какой красавицей выросла его дочь.

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Так, на своей странице в Инстаграм 63-летний звездный отец поделился кадром из фотосессии, где позировал вместе с 23-летней Дианой. Павел запечатлен в синем пиджаке, теплом свитере и темных джинсах. А его дочь позировала в черно-белом платье.

“Коли ж ти підросла маленька доня...“, - трогательно подписал кадр Зибров.

Подписчики артиста засыпали Павла и Диану комплиментами в комментариях под снимком:

  • О Счастливчик! Любимая дочь! Любимая женщина! Любимая Работа! Просто Рай!!!!
  • Чудова донечка. Роки летять... Нехай буде здорова і щаслива🙌
  • Татова копія, принцеса♥️
  • Дуже класне фото♥️💜♥️
  • Файні🤙😊😌
  • Красуня донечка із своїм татусем, щасливої долі для неї
  • Чудово мати розумну та красиву доню 😍👍
  • Яка краса! Чудове фото!
  • Дуже схожі, особливо очі🤗😍
  • Красуня - бо є в кого ❤️
  • Здоровья и Любви Вам, Вашей семье!❤️

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Теги: Павел Зибров
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  04.12.2020, 13:24
Оценка:  0
pусский
Диана отращивает усы на пизде, и это трудно - остальную волосню приходится часто сбривать!
1  (аноним)  04.12.2020, 11:25
Оценка:  -1
1
Пару месяцев назад нанимали его на корпоратив в Запорожье, так у всех молодых девочек хотел номера телефонов взять и встретиться после выступления.
TIBURON    04.12.2020, 11:02
Оценка:  +1
TIBURON
Для полной схожести доце нада нарастить усы как у папаши...
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