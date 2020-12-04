MONATIK вспомнил, как однажды Потап отказался стать его продюсером

MONATIK признался, что в начале музыкальной карьеры обращался за помощью к Потапу и Юрию Никитину.

Мегапопулярный украинский исполнитель, а с недавних пор еще и продюсер, Дмитрий Монатик (MONATIK) принял участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время беседы с ведущий Славой Деминым 34-летний артист вспомнил о начале своей музыкальной карьеры. Монатик признался, что тогда не хотел сотрудничать ни с одним из украинских продюсеров. Но когда появились сложности в продвижении, он решил обратиться за помощью к рэперу и продюсеру Потапу.

“Потапу писал и он мне отказал. Он сказал, что не знает, что ему делать с этим материалом, как с ним работать, потому что это что-то другое для него“, - рассказал Дмитрий.

Монатик добавил, что также писал продюсеру Юрию Никитину, однако вновь услышал отказ. Артист заявил, что очень благодарен за то, что не получил от них помощи.

“Никто не захотел сотрудничать со мной и я им за это очень благодарен сегодня“, - признался певец.

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