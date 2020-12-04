"Лет через сто": Ирина Билык показала, как будет выглядеть в глубокой старости
Знаменитая украинская исполнительница Ирина Билык, которая в этом году отметила юбилей, удивила поклонников свежей публикацией в соцсети. Артистка решила показать, как будет выглядеть в старости.
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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина опубликовала короткий ролик, который сделала с помощью одного из фильтров приложения Snapchat. В видео певица появилась с седыми волосами и морщинами. Жутким голосом Билык сказала:
“Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через сто, мои малятки?“.
В описании к ролику знаменитость добавила, что всегда мечтала играть в театре комедийных персонажей.
“Всегда хотела играть в театре🎭. И не банальных красавиц и волшебниц🧙🏻♀️ , а комедийных персонажей“, - написала звезда.
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