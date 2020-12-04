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"Лет через сто": Ирина Билык показала, как будет выглядеть в глубокой старости

Комментариев: 3
Певица Ирина Билык "состарила" свое лицо с помощью одного из фильтров.
"Лет через сто": Ирина Билык показала, как будет выглядеть в глубокой старости
"Лет через сто": Ирина Билык показала, как будет выглядеть в глубокой старости
instagram.com/bilyk_iryna

Знаменитая украинская исполнительница Ирина Билык, которая в этом году отметила юбилей, удивила поклонников свежей публикацией в соцсети. Артистка решила показать, как будет выглядеть в старости.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина опубликовала короткий ролик, который сделала с помощью одного из фильтров приложения Snapchat. В видео певица появилась с седыми волосами и морщинами. Жутким голосом Билык сказала: 

“Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через сто, мои малятки?“.

В описании к ролику знаменитость добавила, что всегда мечтала играть в театре комедийных персонажей.

“Всегда хотела играть в театре🎭. И не банальных красавиц и волшебниц🧙🏻‍♀️ , а комедийных персонажей“, - написала звезда.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Нострадубус  (аноним)  04.12.2020, 13:22
Оценка:  0
Нострадубус
Не доживет!
гость  (аноним)  04.12.2020, 09:52
Оценка:  0
гость
И жизни осталось не больше 15лет ))
гость  (аноним)  04.12.2020, 09:51
Оценка:  0
гость
Забыла ещё о дряблой жoпе, и сморщенной кожи с пегментными пятнами. И остеопорозе.
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