Певица Ирина Билык "состарила" свое лицо с помощью одного из фильтров.

"Лет через сто": Ирина Билык показала, как будет выглядеть в глубокой старости instagram.com/bilyk_iryna

Знаменитая украинская исполнительница Ирина Билык, которая в этом году отметила юбилей, удивила поклонников свежей публикацией в соцсети. Артистка решила показать, как будет выглядеть в старости.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина опубликовала короткий ролик, который сделала с помощью одного из фильтров приложения Snapchat. В видео певица появилась с седыми волосами и морщинами. Жутким голосом Билык сказала:

“Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через сто, мои малятки?“.

В описании к ролику знаменитость добавила, что всегда мечтала играть в театре комедийных персонажей.

“Всегда хотела играть в театре🎭. И не банальных красавиц и волшебниц🧙🏻‍♀️ , а комедийных персонажей“, - написала звезда.

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