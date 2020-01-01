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"Как будто вернулась с того света": Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия

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Даша Квиткова рассказала, что на днях вынуждена была вызвать скорую из-за плохого самочувствия.
"Как будто вернулась с того света": Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
"Как будто вернулась с того света": Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
instagram.com/kvittkova

Несколько дней назад звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили, что находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Ведущий получил позитивный результат теста, а его молодая жена - негативный. Однако, Даша все равно находилась в самоизоляции вместе с мужем.

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А на днях Квиткова рассказала, как ей пришлось вызывать скорую из-за плохого самочувствия. Так, в Инстаграм-Сторис девушка сообщила, что в ночь с 1 на 2 декабря у нее поднялась температура до 37,8, появились тошнота, насморк, ломота в теле, головная и зубная боль.

Даша с трех часов ночи была на связи с врачом. Она приняла парацетамол, но он не помог ей. Девушка не могла есть и спать. Поэтому под утро все же решилась вызвать скорую. Медики сделали Квитковой капельницу, после чего она смогла все таки поспать пару часов и немного поесть. Ее температура опустилась до 37. Звезда сдала повторный тест на коронавирус и добавила, что пока ни она, ни врачи не знают, в чем была причина такого ужасного самочувствия.

“Как будто вернулась с того света“, - прокомментировала ситуацию Квиткова.

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Даша Квиткова вызывала скорую из-за плохого самочувствия
Скриншот

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, коронавирус
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Источник: ivonа bigmir)net

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