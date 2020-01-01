Больше не скрывает: Холли Берри показала фанатам своего бойфренда

Американская актриса Холли Берри поделилась с подписчиками личным снимком.

Холли Берри показала фанатам своего бойфренда instagram.com/halleberry

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Популярная актриса Холли Берри спустя три года одиночества закрутила роман с музыкантом Ван Хантом. Долгое время знаменитость публиковала фото с возлюбленным, не показывая его лица, а в сентябре раскрыла его личность. Теперь актриса более открыто делится подробностями своей личной жизни. Недавно Холли на своей странице в Инстаграм поделилась снимком спящего Ханта, который он выкладывал у себя в блоге с милой подписью:

«Когда твоя женщина напоила тебя любовью и ликером, а потом запечатлела».

Поклонники Берри очень обрадовались, что актриса больше не одинока. Более того, многим ее фанатам нравится творчество Ханта.

Несмотря на то, что пара не афиширует свои планы на будущее, видно, что между ними теплые и искренние отношения.

Стоит отметить, что роман у актрисы закрутился в тот момент, когда она перестала нуждаться в них, как раньше. И даже смирилась с мыслью о том, что возможно никого не встретит:

«По натуре своей я всегда стремилась к отношениям. Но сейчас я решила, что уделю время себе. Я уже не чувствую такой потребности в отношениях. Те, с кем я была — хорошие люди, но мне нужен „мой“ человек. В крайнем случае останусь одна с детьми и буду жить как жила».

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