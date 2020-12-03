Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Сильно жарко»: Тина Кароль поразила откровенным образом

Комментариев: 2
Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Тина Кароль поразила откровенным образом
Тина Кароль поразила откровенным образом
instagram.com/tina_karol

Читай также: Леся Никитюк высмеяла девушек, которые увеличили губы

Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в силуэтном платье с открытой спиной. Певица повернулась к камере боком, прикрыв одной рукой лицо и засветив пикантную деталь – обнаженную грудь. Волосы звезда собрала сзади и сделала макияж с акцентом на губы.

Тина Кароль часто радует своих поклонников откровенными снимками, демонстрируя аппетитные формы. А фанаты с радостью осыпают любимую артистку приятными словами в комментариях:

«Сильно жарко стало!»

«Опасненько»

«Горячоооо».

«Потрясающая».

«Пожар».

«Тина, ты самая лучшая!»

«Безумно красиво и утонченно».

«Какая шикарная!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, Тина Кароль певица, Тина Кароль 2020, Тина Кароль фото, Тина Кароль инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.12.2020, 17:43
Оценка:  +1
гость
старая ж...кая курка ни как себя продать не может...
гость  (аноним)  03.12.2020, 17:39
Оценка:  +1
гость
Больше ж поражать нечем
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь