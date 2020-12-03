«Сильно жарко»: Тина Кароль поразила откровенным образом
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в силуэтном платье с открытой спиной. Певица повернулась к камере боком, прикрыв одной рукой лицо и засветив пикантную деталь – обнаженную грудь. Волосы звезда собрала сзади и сделала макияж с акцентом на губы.
Тина Кароль часто радует своих поклонников откровенными снимками, демонстрируя аппетитные формы. А фанаты с радостью осыпают любимую артистку приятными словами в комментариях:
«Сильно жарко стало!»
«Опасненько»
«Горячоооо».
«Потрясающая».
«Пожар».
«Тина, ты самая лучшая!»
«Безумно красиво и утонченно».
«Какая шикарная!»
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