«Сильно жарко»: Тина Кароль поразила откровенным образом

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Тина Кароль поразила откровенным образом instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в силуэтном платье с открытой спиной. Певица повернулась к камере боком, прикрыв одной рукой лицо и засветив пикантную деталь – обнаженную грудь. Волосы звезда собрала сзади и сделала макияж с акцентом на губы.

Тина Кароль часто радует своих поклонников откровенными снимками, демонстрируя аппетитные формы. А фанаты с радостью осыпают любимую артистку приятными словами в комментариях:

«Сильно жарко стало!» «Опасненько» «Горячоооо». «Потрясающая». «Пожар». «Тина, ты самая лучшая!» «Безумно красиво и утонченно». «Какая шикарная!»

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