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"Нет, не рано": Экс-"ВИА Гра" Кожевникова показала, как украсила дом к Новому году

Спецтема: Новый год 2021
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Певица Анастасия Кожевникова поделилась с подписчиками новогодним настроением.
"Нет, не рано": Экс-"ВИА Гра" Кожевникова показала, как украсила дом к Новому году
"Нет, не рано": Экс-"ВИА Гра" Кожевникова показала, как украсила дом к Новому году
instagram.com/anastasiakozhevnikova

Украинская исполнительница Анастасия Кожевникова, которая 5 лет была участницей знаменитого трио “ВИА Гра“, очаровала пользователей Сети домашними кадрами. Девушка показала, как готовится к новогодним праздникам.

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Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость запостила видео, где продемонстрировала, как украсила свое жилье. В ролике можно увидеть Анастасию в праздничной пижаме на фоне красивой новогодней елки, светящихся оленей и фигурки Санта Клауса. Певица радостно танцевала под композицию “It's The Most Wonderful Time Of The Year“.

“Нет, не рано🎄🤪“, - лаконично подписала видео Кожевникова.

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Теги: Анастасия Кожевникова, Новый год 2021, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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