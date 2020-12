"Нет, не рано": Экс-"ВИА Гра" Кожевникова показала, как украсила дом к Новому году

Певица Анастасия Кожевникова поделилась с подписчиками новогодним настроением.

Украинская исполнительница Анастасия Кожевникова, которая 5 лет была участницей знаменитого трио “ВИА Гра“, очаровала пользователей Сети домашними кадрами. Девушка показала, как готовится к новогодним праздникам.

Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость запостила видео, где продемонстрировала, как украсила свое жилье. В ролике можно увидеть Анастасию в праздничной пижаме на фоне красивой новогодней елки, светящихся оленей и фигурки Санта Клауса. Певица радостно танцевала под композицию “It's The Most Wonderful Time Of The Year“.

“Нет, не рано🎄🤪“, - лаконично подписала видео Кожевникова.

