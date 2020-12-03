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Теперь официально: Эллен Пейдж объявила о смене ориентации

Комментариев: 2
Канадская актриса Эллен Пейдж объявила о смене ориентации.

Эллен Пейдж объявила о смене ориентации
Эллен Пейдж объявила о смене ориентации
instagram.com/elliotpage

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Популярная актриса Эллен Пейдж официально заявила, что теперь она - Эллиот Пейдж. Новообращенный мужчина просит, чтобы к нему обращались, используя местоимения он/они, не относя к определенному полу. Жена Эллиота 26-летняя танцовщица Эмма Портнер полностью поддерживает своего избранника, откровенно рассказывая об этом в социальных сетях:

«Трансы, квиры, небинары — это подарок этому миру! Я прошу терпения и уединения, но, чтобы вы присоединились ко мне в горячей поддержке транс-жизни каждый божий день. Существование Эллиота само по себе является подарком. Сияй, сладкий Э. Люблю тебя очень сильно».

Пейдж признается, что изменения в его жизни принесли ему огромную радость. Также он намеривается помогать транс-движению:

«Я предложу любую поддержку, которую смогу, и буду продолжать стремиться к более любящему и равноправному обществу».

Напомним, что девушки начали встречаться в 2018 году, тогда же и решили пожениться.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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BOOTSMANN    03.12.2020, 17:02
Оценка:  +5
BOOTSMANN
Срамота!
pусский  (аноним)  03.12.2020, 16:05
Оценка:  0
pусский
Если Эллиот теперь мужик, прирастил ли он хyй? А если ОНО без хуя, то это больная лесбуха с распухшим клитором!
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