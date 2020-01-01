Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Какая-то другая»: Наталью Могилевскую не узнали фанаты

Комментариев: 0
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками очередным фото.

Наталью Могилевскую не узнали фанаты
Наталью Могилевскую не узнали фанаты
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: Ближе к фанатам: Дрейк выпустит свечи, пахнущие так же, как он

Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость предстала в пудровом жакете с чаем в руке, нежно улыбаясь в камеру. Блондинистые волосы звезда аккуратно уложила и сделала яркий макияж. Губы Наталья накрасила насыщенным красным цветом, а глаза – бронзовыми тенями.

Под публикацией Могилевская призналась, что в последнее время ее вкусы кардинально изменились:

«Было время, когда я любила начинать день с бокала вина. А сейчас я пью только чистую воду из монастыря, и в пьяной компании я веселее всех без всяких допингов. Никто не верит как.
Про мои изменившиеся вкусы и ожидания от мужчин , я вообще молчу...»

Поклонники отметили, что певица изменилась не только в плане вкусовых предпочтений, но и внешности. Поскольку на этом фото фанаты с трудом узнали любимую исполнительницу:

«Стала какая-то другая, не похожа на прежнюю Наташу».

«Вообще не узнать, что вы с собой делаете?»

«Фильтров много, эти губы яркие, не нравится...»

«Наташа, Ваше лицо как подменили».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, Наталья Могилевская певица, Наталья Могилевская фото, Наталья Могилевская инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь