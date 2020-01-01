«Какая-то другая»: Наталью Могилевскую не узнали фанаты

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками очередным фото.

Наталью Могилевскую не узнали фанаты instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость предстала в пудровом жакете с чаем в руке, нежно улыбаясь в камеру. Блондинистые волосы звезда аккуратно уложила и сделала яркий макияж. Губы Наталья накрасила насыщенным красным цветом, а глаза – бронзовыми тенями.

Под публикацией Могилевская призналась, что в последнее время ее вкусы кардинально изменились:

«Было время, когда я любила начинать день с бокала вина. А сейчас я пью только чистую воду из монастыря, и в пьяной компании я веселее всех без всяких допингов. Никто не верит как.

Про мои изменившиеся вкусы и ожидания от мужчин , я вообще молчу...»

Поклонники отметили, что певица изменилась не только в плане вкусовых предпочтений, но и внешности. Поскольку на этом фото фанаты с трудом узнали любимую исполнительницу:

«Стала какая-то другая, не похожа на прежнюю Наташу». «Вообще не узнать, что вы с собой делаете?» «Фильтров много, эти губы яркие, не нравится...» «Наташа, Ваше лицо как подменили».

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