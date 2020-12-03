«Это и есть наша жизнь»: Ксения Мишина рассказала о важности сексуальности
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в белом силуэтном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру артистки. Бретельки наряда небрежно спали, оголив плечи артистки. Образ звезда дополнила выразительным макияжем, низким хвостом и массивными серьгами.
Под публикацией Ксения затронула тему сексуальности, которая, по ее мнению, очень важна в жизни каждого человека:
«Сексуальность- это как будто и есть сама наша жизнь. Сексуальность сегодня считывается мной по тому насколько человек свободно выражается, уверен в себе, самодостаточен, даже расслаблен. Рядом с таким человеком хочется просто побыть, он как энергетический магнит: притягивает к себе и даёт чувство воодушевления, как будто раздвигает границы сознания».
Поклонники поблагодарили Мишину за полезный пост, и осыпали девушку комплиментами:
«Красотка! Нежная!»
«Космическая!»
«Спасибо за мотивацию».
«Ксюша, счастья вам! Вы хорошая женщина».
«Хорошенькая такая».
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