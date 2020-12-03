«Это и есть наша жизнь»: Ксения Мишина рассказала о важности сексуальности

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками рассуждениями о сексуальности.

Ксения Мишина рассказала о важности сексуальности instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в белом силуэтном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру артистки. Бретельки наряда небрежно спали, оголив плечи артистки. Образ звезда дополнила выразительным макияжем, низким хвостом и массивными серьгами.

Под публикацией Ксения затронула тему сексуальности, которая, по ее мнению, очень важна в жизни каждого человека:

«Сексуальность- это как будто и есть сама наша жизнь. Сексуальность сегодня считывается мной по тому насколько человек свободно выражается, уверен в себе, самодостаточен, даже расслаблен. Рядом с таким человеком хочется просто побыть, он как энергетический магнит: притягивает к себе и даёт чувство воодушевления, как будто раздвигает границы сознания».

Поклонники поблагодарили Мишину за полезный пост, и осыпали девушку комплиментами:

«Красотка! Нежная!» «Космическая!» «Спасибо за мотивацию». «Ксюша, счастья вам! Вы хорошая женщина». «Хорошенькая такая».

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