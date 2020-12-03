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«Это и есть наша жизнь»: Ксения Мишина рассказала о важности сексуальности

Комментариев: 3
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками рассуждениями о сексуальности.

Ксения Мишина рассказала о важности сексуальности
Ксения Мишина рассказала о важности сексуальности
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в белом силуэтном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру артистки. Бретельки наряда небрежно спали, оголив плечи артистки. Образ звезда дополнила выразительным макияжем, низким хвостом и массивными серьгами.

Под публикацией Ксения затронула тему сексуальности, которая, по ее мнению, очень важна в жизни каждого человека:

«Сексуальность- это как будто и есть сама наша жизнь. Сексуальность сегодня считывается мной по тому насколько человек свободно выражается, уверен в себе, самодостаточен, даже расслаблен. Рядом с таким человеком хочется просто побыть, он как энергетический магнит: притягивает к себе и даёт чувство воодушевления, как будто раздвигает границы сознания».

Поклонники поблагодарили Мишину за полезный пост, и осыпали девушку комплиментами:

«Красотка! Нежная!»

«Космическая!»

«Спасибо за мотивацию».

«Ксюша, счастья вам! Вы хорошая женщина».

«Хорошенькая такая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.12.2020, 11:44
Оценка:  0
гость
Что же ты такая оxyееная, а на тебя спроса нет ?
сосися  (аноним)  03.12.2020, 10:34
Оценка:  0
сосися
очень глубокие мысли потаскушки, которая может быть только красивой.
А кто это вообще?
гость  (аноним)  03.12.2020, 09:46
Оценка:  +1
гость
Мышление проститутки. Такие шмары заканчивают все одинакого, золотая клетка и рукопрекладство пьяного борова. Старость и выброс на свалку.
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