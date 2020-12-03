В обнимку с оленем: Слава Каминская повеселила фанатов своим фото

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками забавным снимком.

Слава Каминская повеселила фанатов своим фото instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где позирует с новогодней игрушкой. На кадре знаменитость предстала в зимнем пальто с панамкой и в обнимку с оленем. Певица широко улыбается и буквально светится от счастья. Под публикацией Слава призналась, что решила подготовиться к Новому году заранее и уже отправилась приобрести украшения для дома:

«Помимо двух мешков гирлянд, дождиков, детских подарков, наконец-то будет мне чем украсить квартиру😌».

Поклонников развеселил забавный снимок Каминской, и они оставили шуточные комментарии под фото:

«Оленей нам и не хватает». «Это что, Дикусар?» «Вам мало предыдущих оленей?» «Пусть у вас все будет очень круто! А если рога, то только оленьи».

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