Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками соблазнительным фото.

Вера Брежнева похвасталась шикарной фигурой в мини-платье instagram.com/ververa

Читай также: Как в детстве: Миша Романова рассказала, чего ей не хватает

Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где предстала в эффектном платье. На кадре знаменитость позирует в черном коротеньком платье с блестящими вставками и пышными рукавами, которое изящно оголяет плечи. Силуэтный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру артистки. Образ звезда дополнила выразительным макияжем, собранными волосами и массивными сережками.

Под публикацией Вера призналась, что скучает по светским мероприятиям, которые из-за пандемии коронавируса отменились:

«Поняла, что соскучилась по масштабным проектам, свободному общению и красивым платьям...

Пересматриваю фото с финала Дэнс Революции 💃🏼».

Поклонники восхитились красотой любимой певицы, и рассыпались в комплиментах:

«Вера, какая вы волшебная!» «Секси!» «Космическая как всегда». «Восхитительная девушка». «Лучшая!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.