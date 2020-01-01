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Вера Брежнева похвасталась шикарной фигурой в мини-платье

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками соблазнительным фото.

Вера Брежнева похвасталась шикарной фигурой в мини-платье
Вера Брежнева похвасталась шикарной фигурой в мини-платье
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где предстала в эффектном платье. На кадре знаменитость позирует в черном коротеньком платье с блестящими вставками и пышными рукавами, которое изящно оголяет плечи. Силуэтный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру артистки. Образ звезда дополнила выразительным макияжем, собранными волосами и массивными сережками.

Под публикацией Вера призналась, что скучает по светским мероприятиям, которые из-за пандемии коронавируса отменились:

«Поняла, что соскучилась по масштабным проектам, свободному общению и красивым платьям...
Пересматриваю фото с финала Дэнс Революции 💃🏼».

Поклонники восхитились красотой любимой певицы, и рассыпались в комплиментах:

«Вера, какая вы волшебная!»

«Секси!»

«Космическая как всегда».

«Восхитительная девушка».

«Лучшая!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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