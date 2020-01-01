Вера Брежнева похвасталась шикарной фигурой в мини-платье
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где предстала в эффектном платье. На кадре знаменитость позирует в черном коротеньком платье с блестящими вставками и пышными рукавами, которое изящно оголяет плечи. Силуэтный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру артистки. Образ звезда дополнила выразительным макияжем, собранными волосами и массивными сережками.
Под публикацией Вера призналась, что скучает по светским мероприятиям, которые из-за пандемии коронавируса отменились:
«Поняла, что соскучилась по масштабным проектам, свободному общению и красивым платьям...
Пересматриваю фото с финала Дэнс Революции 💃🏼».
Поклонники восхитились красотой любимой певицы, и рассыпались в комплиментах:
«Вера, какая вы волшебная!»
«Секси!»
«Космическая как всегда».
«Восхитительная девушка».
«Лучшая!»
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