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Как в детстве: Миша Романова рассказала, чего ей не хватает

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Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками новогодними снимками.

Миша Романова рассказала, чего ей не хватает
Миша Романова рассказала, чего ей не хватает
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость позирует в милом домашнем костюмчике на фоне украшенной новогодней елки и камина. Для фотосессии певица надела нежно-розовую кофточку, белые штанишки и домашние тапочки. Образ звезда дополнила легкими волнами на волосах и нежным макияжем.

Под публикацией Миша призналась, что мечтает о рождественском чуде:

«Мне хочется, чтобы вернулось, то праздничное новогоднее настроение, похожее на волшебство, которое я чувствовала в детстве. Ведь, где-то в душе все еще есть маленькая надежда на рождественское чудо💫».

Романова часто балует своих поклонников пикантными фото, поэтому фанаты не ожидали увидеть девушку в нежном образе, и восхитились ее чувственностью:

«Очарование какое».

«Самая красивая».

«Какая милая».

«Какая нежная красота».

«Чудесная! Прям ангелочек!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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