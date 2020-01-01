Как в детстве: Миша Романова рассказала, чего ей не хватает

Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками новогодними снимками.

Миша Романова рассказала, чего ей не хватает instagram.com/misharomanova

Читай также: «Я горжусь»: Люк Эванс рассказал, почему не скрывал нетрадиционную ориентацию

Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость позирует в милом домашнем костюмчике на фоне украшенной новогодней елки и камина. Для фотосессии певица надела нежно-розовую кофточку, белые штанишки и домашние тапочки. Образ звезда дополнила легкими волнами на волосах и нежным макияжем.

Под публикацией Миша призналась, что мечтает о рождественском чуде:

«Мне хочется, чтобы вернулось, то праздничное новогоднее настроение, похожее на волшебство, которое я чувствовала в детстве. Ведь, где-то в душе все еще есть маленькая надежда на рождественское чудо💫».

Романова часто балует своих поклонников пикантными фото, поэтому фанаты не ожидали увидеть девушку в нежном образе, и восхитились ее чувственностью:

«Очарование какое». «Самая красивая». «Какая милая». «Какая нежная красота». «Чудесная! Прям ангелочек!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.