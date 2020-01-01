Как в детстве: Миша Романова рассказала, чего ей не хватает
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость позирует в милом домашнем костюмчике на фоне украшенной новогодней елки и камина. Для фотосессии певица надела нежно-розовую кофточку, белые штанишки и домашние тапочки. Образ звезда дополнила легкими волнами на волосах и нежным макияжем.
Под публикацией Миша призналась, что мечтает о рождественском чуде:
«Мне хочется, чтобы вернулось, то праздничное новогоднее настроение, похожее на волшебство, которое я чувствовала в детстве. Ведь, где-то в душе все еще есть маленькая надежда на рождественское чудо💫».
Романова часто балует своих поклонников пикантными фото, поэтому фанаты не ожидали увидеть девушку в нежном образе, и восхитились ее чувственностью:
«Очарование какое».
«Самая красивая».
«Какая милая».
«Какая нежная красота».
«Чудесная! Прям ангелочек!»
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