Настя Каменских поделилась секретами красоты

И чем еще удивит Настя Каменских?

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В студию «Ранку з Україною» на канале «Украина» пришла популярная украинская певица, имя которой знают далеко за пределами нашей страны – NK | Настя Каменских. Во время откровенного разговора с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом артистка, которая недавно стала звездным детективом проекта «МАСКА» телеканала «Украина», призналась, какие привычки помогают ей быть всегда в отличной форме и иметь невероятный вид.

В шоу «Ранок з Україною» популярная певица NK | Настя Каменских призналась, что привыкла просыпаться очень рано. Поэтому утренний эфир для нее – вполне нормальное дело. Артистка ежедневно встает в 5:40.

«Могу позволить себе просыпаться и в 6:40! Но, да, я довольно рано встаю и мне очень-очень это нравится! Это наша молодость! Понимаете, с 22:00 до 00:00 уже надо спать, ведь именно тогда выделяется мелатонин. И в 21:30 я уже ложусь спать. Поэтому у меня классное настроение! Я всегда рассказываю об этом у себя в Инстаграм, ТикТок и где только возможно», – поделилась NK | Настя Каменских в эфире канала «Украина».

Поэтому звезда всегда выглядит бодро и имеет прекрасное настроение.

Певица Настя Каменских пресс-служба

«Мы с Лешкой на карантине не просто сидели дома для того, чтобы сохранить свое здоровье, а еще и писали. Мы просто притарабанили студию и начали писать. Так родилась невероятная песня «Vibe», которая к тому же очень чувственная. Она передает только сексуальные, очень нежные вибрации, – рассказала артистка в программе «Ранок з Україною». – Она родилась мгновенно. Я села за фортепиано, и Лешка попросил поиграть прикольные аккорды – начала играть и пошло. Но должна сказать, что без него у меня ничего бы не получилось, потому что у него очень классно получается рифмовать, а у меня – подбирать клевые мелодии».

Также NK | Настя Каменских рассказала, как создавался ее новый хит. Оказалось, песня «Vibe» была написана во время строгого карантина, а помог в этом Насте ее супруг – известный артист и продюсер Алексей Потапенко.

Кроме того, артистка рассказала, что эта композиция стала не единственным подарком для поклонников, и совсем скоро NK | Настя Каменских представит новую песню на украинском языке.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

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