Ольга Сумская прокомментировала скандал с фотографом Ктиторчуком

Фотографа Александра Ктиторчука задержали после обвинений в развращении несовершеннолетних.

В программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ актриса Ольга Сумская рассказала, что отказалась работать со скандальным фотографом Ктиторчуком.

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Ситуация с известным фотографом Александром Ктиторчуком шокировал весь шоу-бизнес. Многие звезды не раз соглашались поработать с этим человеком.

“Кстати, он фотографировал многих наших звезд обнаженными, – сказала актриса Ольга Сумская в интервью и уточнила: – Ну да – сдержанно“.

Звездными “клиентами“ 56-летнего фотографа были Надежда Мейхер, Светлана Лобода, Лилия Подкопаева, Светлана Вольнова и многие другие. Нередко на странице фотографа в социальных сетях появлялись снимки в стиле ню. А несколько дней назад Александра задержали, обвинив его в развращении несовершеннолетних. Команда “Зіркового шляху“ решила задать несколько вопросов Ольге Сумской. Ведь Александр предлагал и ей устроить фотосессию.

“Я как-то так не осмелилась. И, слава Богу, – призналась актриса в программе “Зірковий шлях“. – Я еще тогда видела, что он неравнодушен к обнаженному формату. У него снимались юные девушки“.

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По словам актрисы, ей уже тогда показалось странным то, что юные клиентки соглашаются на откровенную фотосессию. Что касается обвинения в развращении несовершеннолетних, то Ольга Сумская, как и остальные звезды, шокирована.

“Я не знаю нюансов, но в голове не укладывается“, – ответила героиня “Зіркового шляху“.

Как стало известно, два месяца Александр Ктиторчук проведет за решеткой без права внесения за него залог. Действительно ли фотограф снимал порно и развращал несовершеннолетних, – на данный момент это выясняет прокуратура.

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