"Вывихнул бедро": Джордж Клуни рассекретил, как сделал предложение жене Амаль

Голливудский актер Джордж Клуни впервые рассказал, как ошарашил свою возлюбленную Амаль, позвав ее замуж.

Обладатель двух “Оскаров“, американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни впервые откровенно рассказал об отношениях со своей женой, британским юристом ливанского происхождения Амаль Клуни.

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Во время интервью для программы CBS Sunday Morning 59-летний артист рассекретил, как сделал предложение своей любимой, которая младше его на 17 лет. Джордж признался, что ранее он и Амаль не планировали жениться и заводить детей. Поэтому, когда актер сделал возлюбленной предложение, девушка была настолько ошарашена, что более 20 минут не могла ничего ответить.

“Мы никогда не говорили о браке, когда встречались. Я сделал предложение совершенно неожиданно, ей потребовалось много времени, чтобы сказать “да“. Я был на коленях около 20 минут и наконец сказал: “Послушай, я вывихнул бедро“, - рассказал Клуни.

Также Джордж вспомнил момент, когда вместе с беременной женой пошел на УЗИ и узнал, что у них будет двойня.

“Мы идем к врачу, чтобы сделать УЗИ. Врачи говорят “У вас будет мальчик!“. И я подумал: “Мальчик, фантастика!“. И тут они говорят: “А у вас там еще один“. Я был готов к одному. Опять же, я стар. Внезапно стало двое детей. Мне было трудно заставить себя разговаривать, и я просто стоял там минут 10, просто глядя на этот листок бумаги и спрашивая: “Что? Двое?“, - поделился Клуни.

Напомним, что Джордж и Амаль Клуни сыграли свадьбу в сентябре 2014 года. У звездных супругов есть трехлетние двойняшки - сын Александр и дочь Элла.

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