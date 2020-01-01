Олег Модзелевский ушел из жизни на 67-м году жизни.

Читай также: Умер Роман Виктюк

Сегодня, 30 ноября, стало известно о том, что в Киеве умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевский. Ему было 66 лет.

Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти https://www.facebook.com/sergey.ryzhkov2

С прискорбием узнал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского, - написал Рыжков в Faceebook.

Причиной смерти называется коронавирусная инфекция. Об этом сообщил фотограф Сергей Рыжков на своей странице в социальной сети.

Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти Кадр из фильма «Порох и дробь»

Читай также: Наталия Холоденко взорвала Сеть игрой на бандуре

Олег Модзелевский родился в 1954 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актер снимался в ролях священнослужителей в сериалах «Порох и дробь», «Я подарю тебе рассвет», а также актер сыграл монаха в фильме «Биение сердца».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.