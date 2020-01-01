Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти

Комментариев: 0
Олег Модзелевский ушел из жизни на 67-м году жизни.
Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти
Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти
https://www.facebook.com/sergey.ryzhkov2

Читай также: Умер Роман Виктюк

Сегодня, 30 ноября, стало известно о том, что в Киеве умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевский. Ему было 66 лет.

Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти
Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти
https://www.facebook.com/sergey.ryzhkov2
Причиной смерти называется коронавирусная инфекция. Об этом сообщил фотограф Сергей Рыжков на своей странице в социальной сети.

С прискорбием узнал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского, - написал Рыжков в Faceebook.

Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти
Умер актер театра и кино Олег Модзелевский: известна причина смерти
Кадр из фильма «Порох и дробь»

Читай также: Наталия Холоденко взорвала Сеть игрой на бандуре

Олег Модзелевский родился в 1954 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актер снимался в ролях священнослужителей в сериалах «Порох и дробь», «Я подарю тебе рассвет», а также актер сыграл монаха в фильме «Биение сердца».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: актер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь