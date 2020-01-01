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Он изменился: Ким Кардашьян призывает отменить смертную казнь заключенному

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Американская телезвезда Ким Кардашьян призвала общественность повлиять на решение суда.

Ким Кардашьян призывает отменить смертную казнь заключенному
Ким Кардашьян призывает отменить смертную казнь заключенному
instagram.com/kimkardashian

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Популярная модель Ким Кардашьян на своей странице в Twitter опубликовала сообщение о 40-летнем Брэндоне Бернарде, который получил смертный приговор более 20 лет назад. Брэндон был соучастником угона автомобиля, во время преследования которого погибли два человека. На момент совершения преступления мужчине было меньше 18 лет.  

По словам Ким, суд над делом Бернарда был полон нарушений, которые повлекли несправедливый выговор. Более того, даже сам обвинитель сожалеет о том, что парень лишится жизни, поскольку он вырос в спокойного и уравновешенного человека.

Кардашьян использует свою публичность для того, чтобы сохранить мужчине жизнь, ведь подписчики в социальных сетях могут повлиять на судьбу Брэндона.

Американская политическая традиция гласит, что уходящий с должности президент США может подписать ходатайство об отмене смертной казни, однако Трамп такой возможностью не воспользовался.

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Теги: Ким Кардашьян, модель, телезвезда, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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