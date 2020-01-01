Неожиданно: Джамала показала с кем отдыхает в Египте
Читай также: «Три ангелочка»: Светлана Лобода поделилась фото со своими дочками
Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео. На кадрах запечатлен старший сын знаменитости вместе с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Как оказалось, звезды совершенно случайно оказались на отдыхе в Египте в одном отеле. Джамала признается, что очень обрадовалась такому совпадению:
«Дуже круто, що навіть під час пандемії можна відкривати для себе якісь круті місця. Ніколи не була в місті Marsa Alam, хоча дуже люблю Єгипет і неодноразово про це говорила. А тут приїхала і на пустинному березі зустріла Ніну Митрофанівну Матвієнко!
Та й ще і маю змогу з нею плавати 😄 Коли б таке було? 😂»
Поклонники выразили свой восторг от увиденного в комментариях:
«Класс!!! Хорошего вам отдыха❤️».
«Классно! Вот это совпадение! Замечательного Вам отдыха».
«Две самые любимые певицы».
«Это круто!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Ксения Мишина высмеяла выбывшего участника из “Холостячки“
- Григорий Решетник поделился фото с новорожденным сыном
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил