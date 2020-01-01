Неожиданно: Джамала показала с кем отдыхает в Египте

Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Джамала показала с кем отдыхает в Египте instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео. На кадрах запечатлен старший сын знаменитости вместе с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Как оказалось, звезды совершенно случайно оказались на отдыхе в Египте в одном отеле. Джамала признается, что очень обрадовалась такому совпадению:

«Дуже круто, що навіть під час пандемії можна відкривати для себе якісь круті місця. Ніколи не була в місті Marsa Alam, хоча дуже люблю Єгипет і неодноразово про це говорила. А тут приїхала і на пустинному березі зустріла Ніну Митрофанівну Матвієнко!

Та й ще і маю змогу з нею плавати 😄 Коли б таке було? 😂»

Поклонники выразили свой восторг от увиденного в комментариях:

«Класс!!! Хорошего вам отдыха❤️». «Классно! Вот это совпадение! Замечательного Вам отдыха». «Две самые любимые певицы». «Это круто!»

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