Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома поделился архивными кадрами из молодости.

"Не могу поверить, что это я": Дзидзьо показал, как выглядел в юности instagram.com/dzidzio

Фронтмен популярной украинской группы DZIDZIO Михаил Хома удивил подписчиков архивными кадрами. На официальной странице в Инстаграм 37-летний артист показал, как выглядел в молодости.

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Так, в аккаунте Хомы появилось видео, где он еще совсем юный без бороды и со светлыми волосами выступает на сцене. В описании к публикации Михаил отметил, что ролик был снят на фестивале “Співограй“ в Кривом Роге. Однако, год съемки артист не сообщил.

“Сам не можу повірити🤪 що це я. Це відео з фестивалю “Співограй“, який відбувався у Кривому Розі, доречі я тоді отримар гран-прі🥇“, - написал Дзидзьо.

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