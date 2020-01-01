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Бывшая жена Узелкова поделилась милым фото с детьми

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Украинская телеведущая Марина Боржемская поделилась с подписчиками семейным снимком.

Бывшая жена Узелкова поделилась милым фото с детьми
Бывшая жена Узелкова поделилась милым фото с детьми
instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в компании своих деток - сына Роберта и дочери Оливии. Известная семья запечатлена в одинаковой одежде: белых футболках, темных джинсах и кроссовках. Марина нежно приобняла сына, в то время как он обхватил руками свою сестренку. Трогательное фото телезвезда сопроводила размышлениями о грядущем Новом годе:

«Завтра нас уже встретит первый день зимы, а значит новогоднее настроение начинает витать в воздухе всё активнее🎄».

Также Боржемская призналась, что верит в лучшее:

«Ну, а я предлагаю создавать вокруг себя благоприятный микроклимат добрыми мыслями и уверенностью в том, что всё обязательно будет хорошо 👌».

Поклонники восхитились милым фото, и рассыпались в комплиментах:

«Боже, какое чудесное фото! Мариночка и Вам всего самого наилучшего, и вашим деткам».

«Вы такие классные. Супер!»

«Какие милое фото, Марина».

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Теги: Марина Боржемская, тренер, фото, дети, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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